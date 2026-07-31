Зачем поливать томаты йогуртом: неожиданный способ укрепить кусты и повысить урожай

Эксперты объяснили, какой йогурт для томатов подходит лучше всего, когда его вносить и чего нельзя делать.

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Йогурт может укрепить растения томатов, но ошибки сводят эффект к нулю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Читайте в материале:

Чем полезен йогурт для томатов

Как правильно приготовить раствор

Какие ошибки могут навредить растениям

Мало кто знает, но йогурт может быть эффективным способом ухода за огородом. В частности, этот обычный продукт может принести томатам немало пользы. Правильно подобранный йогурт помогает увеличить количество полезных микроорганизмов в почве, снизить риск грибковых заболеваний и обеспечить растения важными питательными веществами.

Главред разобрался, чем именно полезен йогурт для томатов, как его правильно применять и каких ошибок следует избегать.

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Полезен ли йогурт для томатов

Использование йогурта для томатов и других растений нельзя считать полноценной подкормкой. По словам основателя Rocky Mountain BioAg Брэндона Т. Кейла, йогурт действует скорее как пробиотик, пишет Martha Stewart.

"Если сравнить почву с человеческим кишечником, между ними окажется много общего. Разница лишь в том, что кишечные микроорганизмы помогают переваривать пищу, а почвенные - перерабатывают питательные вещества, делая их доступными для растений", - объяснил эксперт.

При грамотном использовании йогурт способен значительно улучшить состояние томатов. Он выполняет сразу несколько важных функций.

1. Обеспечивает почву молочнокислыми бактериями.

Полезные бактерии ускоряют разложение органических веществ и помогают высвобождать труднодоступные элементы, в частности фосфор. Благодаря этому корни томатов легче усваивают необходимые питательные вещества.

2. Служит источником легкоусвояемого кальция.

Кальций укрепляет клеточные стенки растений и помогает предотвратить вершинную гниль плодов - одну из самых распространенных проблем при выращивании томатов.

3. Подавляет развитие болезнетворных микроорганизмов.

Полезные бактерии заселяют прикорневую зону, занимая пространство, которое в противном случае могли бы занять опасные почвенные патогены. Это создает естественную биологическую защиту для растений.

Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Какой йогурт подходит для томатов

Для ухода за растениями подойдет далеко не любой йогурт.

Брэндон Кейл рекомендует использовать только натуральный, несладкий йогурт без вкусовых добавок с живыми активными культурами - как классический, так и греческий.

Йогурты с сахаром, фруктовыми наполнителями или искусственными добавками использовать нельзя. Сахар способен привлекать вредителей, провоцировать развитие нежелательных грибков и плесени, а также нарушать естественный баланс почвенной микрофлоры.

Как правильно применять йогурт для томатов

1. Сначала проверьте состав почвы.

Специалист по органическому земледелию и совладелец Maine Hill Farm Эрик Ниусма советует перед использованием йогурта провести анализ почвы.

По его словам, если грунт и без того содержит достаточное количество кальция, фосфора или полезной микрофлоры, дополнительные обработки могут принести больше вреда, чем пользы.

2. Обязательно разводите йогурт водой.

Никогда не выливайте неразбавленный йогурт прямо на грядку.

Густый молочный продукт может ухудшить доступ кислорода к почве, начать скисать и привлекать мух.

Для приготовления раствора смешайте 1–2 столовые ложки натурального йогурта с примерно 3,8 л воды. Желательно использовать фильтрованную или отстоянную воду без хлора.

Полученным раствором поливают почву по периметру кроны растения, где располагаются активные корни.

3. Проводите обработку утром или вечером.

Разбавленный йогурт лучше вносить ранним утром либо после захода солнца.

В полуденную жару и под воздействием ультрафиолета значительная часть полезных бактерий погибает, не успев закрепиться в почве.

После полива рекомендуется слегка замульчировать прикорневую зону. Это поможет сохранить прохладу, влагу и создаст благоприятные условия для развития полезной микрофлоры.

Каких ошибок следует избегать

Хотя йогурт может принести томатам пользу, неправильное применение способно свести эффект к нулю.

Не используйте раствор слишком часто.

Чрезмерное количество йогурта может повысить кислотность почвы и ухудшить поступление кислорода к корням растений.

Лучше начать с одной обработки и понаблюдать за реакцией томатов. При необходимости процедуру можно повторять раз в 2–4 недели.

Не храните раствор слишком долго.

Готовая смесь имеет небольшой срок хранения.

При комнатной температуре ее желательно использовать в течение 24–48 часов. После этого раствор может испортиться и потерять свои полезные свойства.

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Как писал Главред, не все томаты успевают созреть на кусте до наступления прохладной погоды, особенно если лето выдалось дождливым или прохладным. К счастью, существуют простые способы ускорить покраснение зеленых плодов без ущерба для их вкуса. Детальнее читайте в материале: Как заставить зеленые томаты покраснеть за пару дней: лучшие способы.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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