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Не ковром единственным: дизайнеры назвали вещи, "убивающие" стиль интерьера

Руслан Иваненко
30 июля 2026, 23:08
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Эксперты рассказали, какие популярные элементы интерьера больше не в моде и чем их стоит заменить.
Мебель
Тенденции в интерьере, которые постепенно выходят из моды / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Какие тренды в интерьере уже считаются устаревшими
  • Почему дизайнеры отказываются от блеска и хрома
  • Какие решения сегодня остаются актуальными

Тренды в оформлении жилья меняются так же быстро, как и модные тенденции в одежде. Если раньше ковры на стенах считались главным символом устаревшего ремонта, то сегодня дизайнеры всё чаще обращают внимание и на другие интерьерные решения, которые постепенно теряют актуальность.

Главред решил выяснить, какие дизайнерские приемы уже не соответствуют современным тенденциям и от каких элементов интерьера специалисты рекомендуют отказаться в первую очередь.

видео дня

Эксперты House Beautiful назвали несколько трендов, от которых, по их мнению, уже пора отказаться.

Одним из таких направлений стал стиль Mid-Century Modern, основанный на использовании мебели в стиле 60-х годов. Если еще недавно кресла на тонких деревянных ножках, ретро-комоды и другие характерные элементы этого стиля были чрезвычайно популярны, то сейчас дизайнеры советуют использовать их лишь как отдельные акцентные детали.

Полностью оформлять жилье в одном стиле эксперты уже не рекомендуют, ведь современные интерьеры всё больше тяготеют к сочетанию различных направлений.

Ткани с принтом икат

Еще один тренд, который постепенно теряет популярность, - ткани с принтом икат. Раньше они были одним из самых заметных элементов декора, однако сейчас все больше людей выбирают однотонный текстиль или натуральные фактуры без ярких узоров.

По мнению дизайнеров, такие материалы проще сочетать друг с другом, а сам интерьер дольше сохраняет актуальный вид.

Хромированный декор

Также эксперты обращают внимание на изменение отношения к хромированной мебели и блестящему декору. Если несколько лет назад металлические поверхности были одним из главных трендов, то сегодня рекомендуют отдавать предпочтение качественным натуральным материалам вместо дешевых имитаций металла.

Такой подход не только улучшает внешний вид дома, но и обеспечивает более длительный срок службы мебели и отделки.

Как меняются современные

По словам дизайнеров, постепенно уходят в прошлое и чрезмерно декоративные решения. Большие зеркала, глянцевые поверхности, стразы, большое количество золота и блестящих элементов уступают место более сдержанному оформлению.

Вместо этого современные тенденции делают ставку на естественные цвета, натуральное дерево, камень, лен, минималистичные формы и функциональную мебель без излишнего декора.

Подробнее о современных трендах в дизайне и ремонте смотрите в видео.

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О ресурсе: House Beautiful

House Beautiful - это американское издание о дизайне интерьеров, декоре дома и стиле жизни. Оно существует более века и считается одним из ведущих ресурсов в своей сфере.

Первый номер был опубликован в 1896 году, а сегодня журнал считается старейшим в жанре "shelter magazine" (журналы о доме и дизайне), который до сих пор выходит.

Издание выпускается компанией Hearst Magazines, входящей в состав крупной американской медиагруппы Hearst.

В журнале можно найти идеи по декору, дизайну, обзоры интерьеров и трендов, а также фотогалереи и рекомендации экспертов.

Контент ориентирован на широкую аудиторию - от домовладельцев до энтузиастов дизайна и тех, кто просто хочет улучшить свое жилое пространство.

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