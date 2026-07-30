Wi-Fi будет работать в разы лучше: названы топ предметов, 'убивающих' сигнал роутера

О чём идёт речь в материале:
- Почему плохо работает Wi-Fi в квартире
- Где лучше поставить роутер для хорошего сигнала
- Почему нельзя ставить роутер возле холодильника
Скорость и стабильность домашнего Wi-Fi зависят не только от тарифного плана, но и от правильно выбранного места для роутера. Бытовая техника, зеркала и даже банковские карты способны ослаблять сигнал маршрутизатора или создавать для него серьезные помехи. Об этом говорится в материале 2+2.
Главред выяснил, почему плохой сигнал Wi-Fi.
Какие приборы мешают сигналу Wi-Fi
Самой распространенной причиной слабой связи остается бытовая электроника. Холодильники, микроволновые печи, беспроводные камеры наблюдения, Bluetooth-гаджеты, USB-накопители и карты с магнитной полосой нарушают работу роутера, если находятся слишком близко к нему.
Особенно заметное влияние оказывает холодильник, расположенный в одной комнате с роутером.
"Компрессор холодильника способен создавать электромагнитное поле, которое ухудшает качество беспроводного сигнала", - отмечается в материале.
Подобный эффект возникает и тогда, когда роутер стоит рядом с компьютером: это может создавать помехи и мешать работе Bluetooth-мыши, наушников и других беспроводных аксессуаров.
Почему зеркала и аквариумы вредят Wi-Fi
Помимо электроники, на качество связи влияют и привычные предметы интерьера, о которых мало кто задумывается.
"Зеркала могут частично отражать и экранировать сигнал Wi-Fi, поэтому устанавливать роутер за зеркальными дверцами шкафа или рядом с большими зеркальными поверхностями не стоит", - отмечают эксперты.
Еще одним нежелательным "соседом" для роутера является аквариум: вода хорошо поглощает и ослабляет радиоволны, а повышенная влажность негативно влияет на микросхемы самого устройства.
Правда ли, что роутер может испортить банковские карты
Отдельную угрозу представляет длительный контакт роутера с банковскими, транспортными или дисконтными картами.
"Длительное нахождение рядом с роутером иногда приводит к повреждению карт с магнитной полосой, после чего они перестают считываться", - предупреждают специалисты.
Где лучше всего поставить роутер в квартире
Оптимальное место для маршрутизатора - открытое пространство в центре квартиры (например, прихожая или коридор), поднятое на высоту 1–1,5 метра от пола. Устройство должно быть удалено от крупной бытовой техники, металлических поверхностей, зеркал и источников влаги. При таком расположении Wi-Fi будет охватывать все комнаты, а сама техника будет работать без сбоев.
Смотрите видео о том, где лучше поставить роутер в квартире:
Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперты указали на зависимость эффективности Wi-Fi от расположения антенн и условий в помещении. Они подчеркнули, что наклон одной антенны под углом 45° или горизонтальное положение могут изменить зону покрытия.
Компания Ezee Fiber посоветовала обновлять роутер не реже, чем раз в пять лет. Издание привело перечень признаков, указывающих на то, когда стоит заменить роутер.
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Об источнике: 2+2
"2+2" - общеукраинский телеканал, входящий в состав медиаконгломерата "1+1 Media". Канал ориентирован на зрителей в возрасте от 18 до 54 лет. Эфир телеканала состоит из сериалов и художественных фильмов собственного и зарубежного производства, развлекательных шоу и трансляций некоторых матчей Чемпионата Украины по футболу.
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