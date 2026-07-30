Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Wi-Fi будет работать в разы лучше: названы топ предметов, "убивающих" сигнал роутера

Юрий Берендий
30 июля 2026, 17:53
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эксперты назвали бытовые приборы и предметы интерьера, которые чаще всего ухудшают качество беспроводной связи.
Wi-Fi будет работать в разы лучше: названы топ предметов, 'убивающих' сигнал роутера
Где поставить роутер - список бытовых предметов, которые ослабляют сигнал Wi-Fi / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

О чём идёт речь в материале:

  • Почему плохо работает Wi-Fi в квартире
  • Где лучше поставить роутер для хорошего сигнала
  • Почему нельзя ставить роутер возле холодильника

Скорость и стабильность домашнего Wi-Fi зависят не только от тарифного плана, но и от правильно выбранного места для роутера. Бытовая техника, зеркала и даже банковские карты способны ослаблять сигнал маршрутизатора или создавать для него серьезные помехи. Об этом говорится в материале 2+2.

Главред выяснил, почему плохой сигнал Wi-Fi.

видео дня

Какие приборы мешают сигналу Wi-Fi

Самой распространенной причиной слабой связи остается бытовая электроника. Холодильники, микроволновые печи, беспроводные камеры наблюдения, Bluetooth-гаджеты, USB-накопители и карты с магнитной полосой нарушают работу роутера, если находятся слишком близко к нему.

Особенно заметное влияние оказывает холодильник, расположенный в одной комнате с роутером.

"Компрессор холодильника способен создавать электромагнитное поле, которое ухудшает качество беспроводного сигнала", - отмечается в материале.

Подобный эффект возникает и тогда, когда роутер стоит рядом с компьютером: это может создавать помехи и мешать работе Bluetooth-мыши, наушников и других беспроводных аксессуаров.

Почему зеркала и аквариумы вредят Wi-Fi

Помимо электроники, на качество связи влияют и привычные предметы интерьера, о которых мало кто задумывается.

"Зеркала могут частично отражать и экранировать сигнал Wi-Fi, поэтому устанавливать роутер за зеркальными дверцами шкафа или рядом с большими зеркальными поверхностями не стоит", - отмечают эксперты.

Еще одним нежелательным "соседом" для роутера является аквариум: вода хорошо поглощает и ослабляет радиоволны, а повышенная влажность негативно влияет на микросхемы самого устройства.

Правда ли, что роутер может испортить банковские карты

Отдельную угрозу представляет длительный контакт роутера с банковскими, транспортными или дисконтными картами.

"Длительное нахождение рядом с роутером иногда приводит к повреждению карт с магнитной полосой, после чего они перестают считываться", - предупреждают специалисты.

Когда нужно менять роутер
Когда нужно менять роутер / Инфографика: Главред

Где лучше всего поставить роутер в квартире

Оптимальное место для маршрутизатора - открытое пространство в центре квартиры (например, прихожая или коридор), поднятое на высоту 1–1,5 метра от пола. Устройство должно быть удалено от крупной бытовой техники, металлических поверхностей, зеркал и источников влаги. При таком расположении Wi-Fi будет охватывать все комнаты, а сама техника будет работать без сбоев.

Смотрите видео о том, где лучше поставить роутер в квартире:

Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперты указали на зависимость эффективности Wi-Fi от расположения антенн и условий в помещении. Они подчеркнули, что наклон одной антенны под углом 45° или горизонтальное положение могут изменить зону покрытия.

Компания Ezee Fiber посоветовала обновлять роутер не реже, чем раз в пять лет. Издание привело перечень признаков, указывающих на то, когда стоит заменить роутер.

Читайте также:

Об источнике: 2+2

"2+2" - общеукраинский телеканал, входящий в состав медиаконгломерата "1+1 Media". Канал ориентирован на зрителей в возрасте от 18 до 54 лет. Эфир телеканала состоит из сериалов и художественных фильмов собственного и зарубежного производства, развлекательных шоу и трансляций некоторых матчей Чемпионата Украины по футболу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Wi-Fi
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Температура снизится с +34 до +12 градусов: как изменится погода в Украине

Температура снизится с +34 до +12 градусов: как изменится погода в Украине

18:03Синоптик
РФ хочет оставить украинцев без тепла, света и газа: насколько тяжелой будет зима

РФ хочет оставить украинцев без тепла, света и газа: насколько тяжелой будет зима

17:08Аналитика
Судьба пяти детей до сих пор неизвестна: Зеленский отреагировал на трагедию под Кривым Рогом

Судьба пяти детей до сих пор неизвестна: Зеленский отреагировал на трагедию под Кривым Рогом

17:00Война
Реклама

Популярное

Ещё
Пищевая моль исчезнет раз и навсегда: что нужно положить в кухонный шкаф

Пищевая моль исчезнет раз и навсегда: что нужно положить в кухонный шкаф

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке бурундука за 17 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке бурундука за 17 с

Никакой не "попутчик": как на украинском правильно назвать человека, с которым по дороге

Никакой не "попутчик": как на украинском правильно назвать человека, с которым по дороге

Что посадить после картофеля: как восстановить почву и получить новый урожай

Что посадить после картофеля: как восстановить почву и получить новый урожай

Жёлтые пятна и налёт в унитазе исчезнут без усилий — что нужно насыпать на ночь

Жёлтые пятна и налёт в унитазе исчезнут без усилий — что нужно насыпать на ночь

Последние новости

18:40

Путинист Басков обновил свое уставшее лицо: что он сделал

18:33

Россияне останутся без света и тепла: назван катастрофический для Кремля сценарийВидео

18:15

Как говорить правильно — "завідувач" или "завідуючий": ответ может удивить

18:05

Натали Портман показала беременный живот на последних сроках

18:03

Температура снизится с +34 до +12 градусов: как изменится погода в Украине

Мобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августаМобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августа
17:57

Призывал к ядерному удару по Украине: СБУ объявила подозрение режиссеру из РФ

17:53

Wi-Fi будет работать в разы лучше: названы топ предметов, "убивающих" сигнал роутераВидео

17:19

Голубика завалит урожаем: чем обязательно подкормить кусты уже сейчас

17:08

РФ хочет оставить украинцев без тепла, света и газа: насколько тяжелой будет зима

Реклама
17:00

Судьба пяти детей до сих пор неизвестна: Зеленский отреагировал на трагедию под Кривым Рогом

16:43

Звезду сериала "Бумажный дом" задержали по делу о коррупции в Турции

16:32

Россия ударила по Польше: все детали атаки, почему ракету не сбили и как реагирует мир

16:29

Гороскоп Таро для Весов на август 2026: новый уровень жизни, брак и тайные врагиВидео

15:50

"Мне нравится": 96-летний Клинт Иствуд признался, что помогает ему активно работать

15:50

Доллар резко обвалился, а евро взлетел вверх: курс валют на 31 июля

15:39

Кто разбогатеет и купит жилье уже в августе 2026: гороскоп Таро на месяц

15:24

Медовый Спас 2026: что обязательно освящают в церкви на Маковея

15:05

Кожица помидоров больше не будет твердой: 3 ошибки, из-за которых портится урожай

14:18

РФ не случайно ударила по западу Украины: эксперт раскрыл коварный замысел врага

13:41

Что сжечь в печи, чтобы дымоход прочистился сам: достаточно всего одной таблетки

Реклама
13:08

Странно, но гениально: почему хозяйки начали клеить двусторонний скотч на веникВидео

12:39

Кабмин утвердил налог на посылки: к чему теперь следует готовиться украинцам

12:29

Георгины покроются бутонами и будут цвести до заморозков: что нужно сделать в августе

12:24

Не любовь, а вечный конфликт: какие знаки зодиака хуже всего подходят Скорпиону

12:20

Воды Дуная отступили: на дне реки неожиданно нашли древнего гиганта

12:15

Гороскоп Таро на завтра 31 июля: Овнам - время расставаться, Тельцам - отпустить

12:08

Баклажаны будут крупными и мясистыми: огородник объяснил, что нужно сделатьВидео

12:00

Россия убила многодетную семью под Кривым Рогом: погибли родители и их дети - детали трагедии

11:35

Адская ночь: украинские звезды поделились кадрами обстрела Украины

11:29

Никакая не "резина": водителям рассказали, как на украинском правильно говорить о шинах

11:28

Новой целью будет Киев: когда ждать очередной ракетный удар РоссииФото

10:58

Китайский гороскоп на завтра, 31 июля: Драконам — мечты, Лошадям — начинания

10:52

У Украины появились "козыри": как Зеленский поднялся в глазах Трампа - The Times

10:49

Точка перезапуска: кому ретроградный узел принесет долгожданный прорыв

10:21

"Чистый четверг": в более чем 100 ТЦК по всей Украине проводятся обыски — ГБРФото

09:53

Образовалась 10-метровая воронка: во время атаки РФ в Польше упал неизвестный объектВидео

09:47

Пищевая моль исчезнет раз и навсегда: что нужно положить в кухонный шкаф

09:34

Тодоренко пожаловалась, что не справляется с детьми

09:27

За одну ночь РФ ударила по 10 областям Украины, погибли люди: новые подробностиФото

08:56

Дроны атаковали два склада Wildberries в РФ: под Пензой и в Сарапуле - черный дым

Реклама
08:35

РФ ударила баллистикой по пригороду Кривого Рога: есть много погибших, среди которых дети

07:33

РФ ударила по Киеву и области, есть жертва и раненые: свежие подробностиФото

06:50

Оккупанты атаковали ракетами Львов: под завалами жилых домов ищут людейФотоВидео

05:36

Гороскоп на завтра, 31 июля: Скорпионам — трудности, Козерогам — позитив

05:11

Никакой не "попутчик": как на украинском правильно назвать человека, с которым по дороге

04:27

Почему скрипит ламинат: эксперты рассказали, как решить проблему без демонтажа

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке бурундука за 17 с

03:36

Кто сбросит груз прошлого и закроет старые долги: гороскоп Таро на август 2026Видео

03:11

Сны с четверга на пятницу: действительно ли они пророческие и как их толковать

02:10

Сияющая раковина без лишних усилий: способ, который занимает менее 20 минутВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять