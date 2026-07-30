Никакая не 'резина': водителям рассказали, как на украинском правильно говорить о шинах

Вы узнаете:
- Какое слово является нормативным: "гума" или "резина"
- Откуда происходят оба термина
- Когда уместно использовать "гумка", а когда "резинка"
С наступлением очередного шиномонтажного сезона гаражи и автосервисы взрываются привычными спорами о ценах, брендах и одной языковой норме. В частности, слово "резина" настолько прочно укоренилось в лексиконе водителей, что многим кажется вполне родным. Однако языковеды призывают подтянуть не только гайки на колесах, но и собственный словарный запас.
По словам филолога Виктора Дяченко, литературная норма уверенно отдаёт предпочтение слову "гума". Поэтому отправляться на СТО стоит за зимней или летней "гумой", а в шкаф - за резиновыми сапогами и перчатками.
Откуда пришли эти слова
Интересно, что оба термина имеют глубокие античные корни, но прошли совершенно разный путь в украинский язык:
- "Гума" попала к нам через польский язык (guma) из латыни (gummi), а туда - из древнегреческого (kómmi). Изначально это слово означало камедь - клейкий сок деревьев. Когда мир открыл каучук, название природного клея органично перенесли на новый гибкий материал.
- "Резина" происходит от латинского resina ("смола"). Через французский (résine) оно закрепилось в русском языке как основное название каучуковых изделий и впоследствии активно вытеснило украинское слово.
Лингвисты сравнивают эту ситуацию с парой "ковдра - одіяло": оба слова встречаются в академических словарях, однако одно является исконным и естественным для нашей культуры, а другое - следствием длительного языкового влияния соседей.
"Резинка" или "гумка": расставляем акценты
Если с автомобильными шинами всё однозначно, то мелкие бытовые предметы часто вызывают путаницу. Эксперты Ольга Васильева и Александр Авраменко объясняют разграничение сфер:
- "Гумка": канцелярский инструмент для стирания карандаша, лакомство (жевательная резинка/жуйка) или небольшие изделия из каучука.
- "Резинка": эластичная лента в одежде, аксессуар для волос или особый вид вязания спицами.
Таким образом, слово "резинка" в бытовом контексте имеет право на существование, хотя тот же Александр Авраменко советует искать ему собственные эквиваленты (например, "стяжка" - хотя этот термин чаще употребляется в строительстве или в отношении пластиковых хомутов).
Смотрите видео о том, в чём разница между "гумкой" и "резинкой":
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Об персоне: Виктор Дяченко
Виктор Дяченко (род. 9 мая 1995 года, Николаев) - украинский телеведущий, радиоведущий. Автор образовательного проекта "Украинский язык". В 2025 году основал интернет-издание о науке, технологиях, здоровье и досуге КРВ.медиа. Ведущий утреннего межрегионального шоу "Утро на Суспильном" на каналах филиала АО "НСТУ", программы "Культура на часі" на телеканале "Культура". Живет и работает в Киеве, пишет Википедия.
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