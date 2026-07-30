Серия мощных взрывов в Киеве и крупных городах: Украина под ракетной атакой

В ночь на 30 июля российские войска начали ракетную атаку на территорию Украины. Враг применяет баллистические ракеты, часть из которых летела в направлении Киева.
В результате обстрела взрывы прогремели в столице, а также в Днепре и Кривом Роге. Об этом сообщают корреспонденты "Суспильного".
По словам мэра Киева Виталия Кличко, российские войска атакуют столицу баллистическими ракетами. Угроза новых ударов сохраняется, поэтому жителей призывают оставаться в укрытиях.
Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности дальнейшего применения баллистического вооружения и призвали граждан не покидать укрытия до окончания воздушной тревоги.
По состоянию на 01:33 Виталий Кличко сообщил о первых последствиях атаки в Киеве. По его словам, в Святошинском районе из-за падения обломков произошло возгорание на территории нежилой застройки.
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