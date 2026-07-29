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В Киеве мужчина во время ВЛК убил врача - детали от ТЦК

Руслана Заклинская
29 июля 2026, 20:33
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Правоохранители задержали мужчину.
В Киеве мужчина во время ВЛК убил врача - детали от ТЦК
Убийство во время ВЛК в Киеве / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/lvivobltck, magnific.com

Кратко:

  • В Киеве мужчина во время прохождения ВЛК напал на врача
  • Полиция задержала нападавшего
  • Женщина скончалась от ножевого ранения

В Подольском районе Киева во время прохождения ВЛК произошло нападение со смертельным исходом на врача. Гражданин, которого доставили в ТЦК за нарушение правил воинского учета, нанес врачу ножевые ранения, в результате которых она скончалась. Об этом сообщил Киевский городской ТЦК и СП.

По информации ТЦК, представители Национальной полиции доставили нарушителя военного учета в Подольский районный в Киеве территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Отмечается, что мужчина не прошел военно-медицинскую комиссию.

видео дня

Для устранения причины правонарушения его направили на прохождение ВЛК в внештатную военно-врачебную комиссию №1 при Подольском районном ТЦК и СП. Около 15:30 во время прохождения медицинского осмотра в кабинете хирурга мужчина напал на врача.

"Житель города нанес врачу ножевые ранения, от которых она скончалась. Нападавший задержан сотрудниками полиции", - добавили в ТЦК.

В настоящее время ведутся следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. В Киевском городском ТЦК и СП подчеркнули, что в соответствии с действующим законодательством задержанный будет привлечен к уголовной ответственности.

Также в ведомстве отдельно уточнили, что военно-медицинские комиссии являются гражданскими учреждениями, которые не подчиняются органам военного управления Вооруженных сил Украины. Медицинский персонал ВМК состоит из гражданских работников.

В чем причина конфликтов с ТЦК - мнение эксперта

Журналист Виталий Портников считает, что конфликт, произошедший во Львове, является проявлением гораздо более глубокой проблемы, чем отдельный инцидент. В своем видеокомментарии он отметил, что подобная ситуация могла возникнуть в любом украинском городе, ведь ее причиной является не работа конкретного ТЦК, а отсутствие честного диалога между властью и обществом по поводу мобилизации.

По словам Портников, власти нередко избегают непопулярных решений, пытаясь сохранить политическую поддержку. По его мнению, неэффективность заключается не только в ошибочных решениях, но и в стремлении угодить избирателям даже в критические моменты.

Отдельно Портников обратил внимание на избирательное понимание справедливости в обществе. Он отметил, что многие люди критикуют коррупцию или мобилизационные процессы только до тех пор, пока это не касается их лично или их близких.

"Украинцы всегда прячутся за справедливостью, которая заканчивается на пороге собственного дома. Коррупция опасна только тогда, когда она не касается тебя самого", - отметил аналитик.

Инциденты с ТЦК - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, полиция Волынской области сообщила, что в помещении луцкого ТЦК нашли мертвым председателя ВЛК. Предварительно телесных повреждений не выявлено, и тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Государственное бюро расследований сообщило о разоблачении сотрудника, причастного к махинациям с ВЛК, который якобы вымогал деньги за влияние на комиссию. В ходе расследования разоблачили подполковника в махинациях и задержали во время передачи денег.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал инцидент во Львове во время объявления о мобилизации, призвав правоохранителей дать справедливую оценку происшествию. В сообщении местных органов отмечалось, что произошло нападение на представителей ТЦК.

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Об источнике: ТЦК и СП

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, ведущий воинский учёт и осуществляющий мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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