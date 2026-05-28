Требовал 5 тысяч долларов: подполковника разоблачили в махинациях с ВВК

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Задержание подполковника в Тернополе

В Тернопольской области сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили подполковника, который пообещал своей знакомой за деньги помочь повлиять на членов ВВК и перевести ее мобилизованного отца из боевой части в тыл. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Отмечается, что в январе этого года фигурант узнал о том, что отец его знакомой служит в боевой части и пытается пройти ВВК по состоянию здоровья. После этого у него возникла идея "подзаработать".

"Он пообещал знакомой содействовать ускоренному прохождению военно-врачебной комиссии и дальнейшему переводу отца в тыловое подразделение или один из ТЦК в Тернопольской области. Он заявлял о якобы наличии влияния на должностных лиц ВВК", — говорится в сообщении.

Известно, что сначала правоохранитель требовал 5 тысяч долларов, которые получил от родственников военного. Впоследствии он сообщил, что необходимо передать еще дополнительные средства – якобы на покупку снаряжения и аптечек, объясняя, что эти вещи нужно приобрести для должностных лиц, которые должны были способствовать принятию нужного решения.

Правоохранители задержали фигуранта во время передачи 22 тысяч гривен в одном из скверов Тернополя.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностными лицами, соединенное с вымогательством. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг причастных лиц. Суд избрал подполковнику меру пресечения в виде содержания под стражей", — добавили в ГБР.

Обновление системы ВВК

В Министерстве обороны Украины заявили, что работают над комплексным обновлением системы военно-врачебных комиссий (ВВК), чтобы устранить ошибки, которые возникали во время медицинских осмотров, и повысить качество формирования мобилизационного ресурса.

"В настоящее время ведется активная работа по анализу ошибок и недоразумений, которые имели место во время проведения медицинского осмотра военно-врачебными комиссиями при ТЦК и СП", — говорят в Минобороны.

Также готовятся изменения, которые должны улучшить обмен данными между системой "Оберег", базами Нацполиции и Госпогранслужбы.

В Верховной Раде зарегистрировали проект о новых правилах бронирования от мобилизации, который предусматривает отсутствие бессрочной брони и внедрение различных форм участия забронированных в защите страны. Эти изменения призваны совместить потребности обороны и экономики.

Как ранее сообщал Главред, в ближайшее время также стартует масштабная реформа Вооруженных сил Украины, предусматривающая существенные изменения в мобилизации и системе денежного обеспечения военных. Обновления коснутся как контрактной службы, так и процессов демобилизации, что повлияет на эффективность управления ресурсами армии.

Кроме того, в Черкасской области активизировали работу групп оповещения, которые формируются в соответствии с постановлением Кабмина и работают круглосуточно, включая праздники.

Об источнике: ГБР Государственное бюро расследований — правоохранительный орган Украины, расследующий уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие должностные лица (от министров до начальников ГУ). Постепенно ГБР переняло на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры, пишет Википедия.

