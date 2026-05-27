Почему нельзя брать кота на руки: причина, о которой мало кто говорит

Юрий Берендий
27 мая 2026, 19:33
Специалист по поведению кошек рассказала, почему нельзя игнорировать желания животного и как правильно обращаться с котом дома.
Почему нельзя брать кота на руки — почему кот становится агрессивным / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Почему нельзя брать кота на руки
  • Почему кот не любит сидеть на руках
  • Почему кот кусается

Многие владельцы кошек убеждены, что домашний питомец должен спокойно реагировать на объятия, прикосновения и постоянное внимание. Однако именно такое поведение человека нередко становится причиной стресса, агрессии и потери доверия со стороны животного. Сертифицированный специалист по дрессировке и поведению кошек "Wild at Heart" Шанни объяснила в видео на YouTube, какие ошибки чаще всего допускают владельцы и почему кошка может начать вести себя "неадекватно".

Главред выяснил, чего нельзя делать с кошкой.

Почему нельзя постоянно брать кота на руки

По словам эксперта, главная проблема многих хозяев заключается в игнорировании желаний животного. Люди часто берут кота на руки, гладят или удерживают его тогда, когда сам питомец этого не хочет.

"Кошки — это не мягкие игрушки. Если ваша кошка отходит, прижимает уши или машет хвостом, это означает "нет". Чем больше вы уважаете ее "нет", тем больше вероятность, что вы получите "да". Вот так вы получите более ласковую кошку", — пояснила специалистка.

Эксперт подчеркивает, что нежелание сидеть на руках не означает, что кот не любит своего хозяина. Чаще всего это сигнал о дискомфорте или перегрузке вниманием.

Почему кот становится агрессивным

Еще одной серьезной ошибкой владельцев является отсутствие активных игр с животным. По словам Шанни, у кошек есть природный охотничий инстинкт, который требует реализации каждый день.

"Кошки — это свирепые хищники, и если мы не дадим им возможности это делать, они выберут свой собственный выход, которым, возможно, станете вы или другие животные. Ваша кошка буквально биологически приспособлена охотиться каждый день, и мы просто не хотим, чтобы она охотилась на нас", — отметила эксперт.

Именно поэтому кот может кусаться, нападать на ноги или портить вещи. Причина часто заключается не в "плохом характере", а в отсутствии физической и психологической активности.

Почему нельзя наказывать кота

Специалист также предостерегает от наказаний, криков или физического воздействия на животное. По ее мнению, такое поведение только ухудшает ситуацию и разрушает доверие между человеком и котом.

"Кошки не связывают наказание, которое вы применяете, с их поведением. Люди тоже этого не делают. Они ничего не учатся, кроме того, что вы непредсказуемы, и именно так разрушается доверие", — пояснила специалистка.

Эксперт подчеркивает, что обливание водой, крики или удары не помогают перевоспитать кота, а лишь вызывают страх и стресс.

Почему кот не ходит в лоток

Проблемы с туалетом также могут быть связаны с ошибками хозяев. Одной из самых распространенных причин является грязный лоток.

"Ваша кошка не должна просить о чистом месте для испражнения. Стали бы вы пользоваться туалетом, который не смывали несколько дней или даже после того, как кто-то только что им воспользовался? Конечно, нет", — сказала эксперт.

По ее словам, именно из-за антисанитарии кот может начать оставлять "сюрпризы" на мебели, одежде или других вещах в доме.

Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Почему кошкам важен режим

Шанни также советует не пренебрегать стабильным распорядком дня. Кошки чувствуют себя гораздо спокойнее, когда кормление, игры и другие ежедневные действия происходят в привычное время.

"Кошки процветают в предсказуемости. Они чувствуют себя в безопасности, когда знают, что будет дальше. Когда все непредсказуемо, ваш кот буквально всегда на грани, а стрессованный кот не будет вести себя так, как вы того хотите", — подытожила специалистка.

Об источнике: Wild at Heart Cats

Wild at Heart Cats — это образовательно-консультационный проект, посвященный поведению кошек и улучшению отношений между людьми и их домашними питомцами. Основательница бренда — сертифицированный специалист по поведению кошек, которая через свой сайт wildatheartcats.com и социальные сети, в частности Instagram @wildatheartcats, учит владельцев кошек понимать естественные потребности животных и поддерживать их "дикий" инстинкт в домашней среде.

Миссия проекта заключается в том, чтобы помочь кошкам жить более полноценной жизнью, используя современные знания по этологии, психологии и ветеринарному поведению. На платформе публикуются советы, обучающие видео, рекомендации по питанию, играм, адаптации и решению поведенческих проблем.

Также предлагаются индивидуальные консультации и обучающие программы для владельцев кошек. Стиль проекта сочетает научный подход с дружественной подачей, а основная аудитория — люди, стремящиеся к более глубокому пониманию своих кошек и гармоничной совместной жизни с ними.

