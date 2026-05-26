Два простых предмета гарантированно спасут от клещей: что советуют сделать лесники

В сезон активности клещей специалисты напоминают о риске заражения болезнью Лайма и клещевым энцефалитом.

Какие два простых предмета помогут защититься от клещей

Весеннее тепло снова активизировало клещей, и специалисты предупреждают, что риски заражения болезнью Лайма и клещевым энцефалитом остаются высокими. Лесники отмечают, что защита не ограничивается репеллентами — иногда самые эффективные методы буквально под рукой, пишет издание WP abcZdrowi.

Валик, спасающий от нимф

Сотрудники Карконошского национального парка обратили внимание на простой способ обнаружить клещей еще до укуса — липкий валик для чистки одежды. После прогулки им советуют пройтись по брюкам, рукавам и спине.

Липкая поверхность легко собирает даже мелких нимф размером от 0,5 до 1,5 миллиметра. Метод предложил сотрудник Национального парка Краконоше Кшиштоф Бисага, и лесники называют его доступным и эффективным.

Клейкая лента как барьер

Еще один способ — широкая клейкая лента, которую стоит намотать на лодыжки и запястья перед выходом на природу. Она создает физический барьер в местах, где клещи чаще всего пытаются проникнуть под одежду.

"Клещи были, есть и будут"

Опытный лесник из Бещад Казимеж Ножка напоминает, что полностью избежать клещей невозможно: "Клещи были, есть и будут. Они — наши постоянные спутники в жизни. Нужно лишь вести себя должным образом, и все будет хорошо".

Он советует не полагаться только на репелленты, а делать ставку на одежду: длинные брюки, закрытые рукава, головной убор и светлые ткани, на которых легче заметить паразита.

Где клещи присасываются чаще всего

Лесоводы объясняют, что клещ редко кусает сразу. Сначала он может долго передвигаться по одежде или коже, ища участок с тонкой кожей. Чаще всего укусы случаются под коленями, в паху, за ушами, между пальцами ног или на голове.

Из-за анестезирующих веществ в слюне укус обычно не ощущается.

Как правильно удалить клеща

Если паразит уже присосался, его следует осторожно вытащить специальным инструментом или пинцетом, захватив как можно ближе к коже. Место укуса нужно продезинфицировать. Врачи подчеркивают, что нельзя заливать клеща жиром, спиртом или другими веществами — это может повысить риск заражения.

Если в коже остался фрагмент ротового аппарата, серьезной опасности это обычно не представляет — организм самостоятельно его выведет. После удаления клеща рекомендуют уничтожить, например раздавить через лист бумаги.

Какие болезни переносит клещ? В Украине обитает большое количество разновидностей клещей, опасными с точки зрения переноса заболеваний являются прежде всего иксодовые лесные клещи, а также опасность представляют луговые клещи. Не все клещи переносят возбудителей опасных заболеваний, однако их укусы могут угрожать человеку около 150 недугами, пишет Центр общественного здоровья МЗ Украины. Наиболее опасные из них: Клещевой вирусный энцефалит;

Болезнь Лайма;

Гранулоцитарный анаплазмоз;

Моноцитарный эрлихиоз;

Крым-Конго геморрагическая лихорадка;

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом;

Туляремия.

