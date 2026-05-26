В Украине назвали новые варианты перемирия с Россией — что предлагают Кремлю

Украина совместно с партнерами из ЕС рассматривает возможность заключения локальных перемирий с Россией в отдельных сферах.

Сибига рассказал о новых форматах перемирия с Россией

Украина вместе с европейскими партнерами рассматривает возможность введения локальных форматов перемирия с Россией как одного из практических шагов к деэскалации. Среди предложенных вариантов — "аэропортное", "энергетическое" или "портовое" перемирие. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига во время общения в кулуарах форума "Украина–Африка. Прошлое, настоящее и будущее отношений", передает Укринформ.

По его словам, такие локальные перемирия могут стать тестовыми моделями для проверки эффективности такого подхода.

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что завтра вместе с главами МИД стран ЕС будут обсуждать возможные форматы локальных перемирий с Россией.

"Это может быть "аэропортное" перемирие, это может быть "энергетическое" перемирие, это может быть "портовое" перемирие. То есть давайте выберем направление, кейс, дело и попробуем его решить в четко определенных временных рамках", – подытожил он.

Что требует Кремль для завершения войны

Как писал Главред, Кремль выдвигает требование о выводе украинских войск с остальной территории Донецкой области в качестве предпосылки для прекращения огня, хотя достичь этой цели российские силы сами до сих пор не смогли. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что проведение нового раунда трехсторонних переговоров между США, Украиной и Россией сейчас не имеет смысла, поскольку, по его словам, Украина должна сделать значительный шаг и оставить неоккупированную часть Донецкой области. Только после этого, как утверждает российская сторона, возможно прекращение боевых действий и продолжение переговорного процесса.

"Кремль уже давно выдвигает требование о неоккупированном Донбассе как предварительное условие для введения перемирия или достижения мирного урегулирования в Украине. Отдача остальных неоккупированных Донецкой и Луганской областей предоставила бы России контроль над "крепостным поясом" Украины — рядом укрепленных городов, которые с 2014 года служат основой обороны Украины в этом регионе", — говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что такая позиция не содержит никаких гарантий достижения окончательного мирного соглашения. Они считают, что фактически Россия пытается получить территории, которые могут быть использованы как удобный плацдарм для дальнейших наступательных действий в будущем.

О личности: Андрей Сибига Андрей Сибига — министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года — первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

