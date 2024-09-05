Замена для Кулебы: что известно о новом главе украинского МИД Андрее Сибиге

Верховная Рада проголосовала за назначение Андрея Сибиги на должность главы МИД Украины вместо Дмитрия Кулебы. Главред выяснил, что известно об Андрее Сибиге.

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Отставка Кулебы - что известно о новом главе украинского МИД / Коллаж Главред, фото: МИД Украины, УНИАН

Новым министром иностранных дел Украины после Дмитрия Кулебы станет его заместитель Андрей Сибига, который до этого уже работал чрезвычайным послом в Турции и был заместителем руководителя Офиса президента Украины. Главред выяснил, что известно о новом главе МИД Андрее Сибиге.

Андрей Сибига - украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

Карьера дипломата

Сибига имеет большой опыт дипломатической службы. Его карьера в Министерстве иностранных дел Украины началась в 1997 году, где он работал атташе, а затем занимал должности третьего и второго секретаря. С 1998 по 2002 годы он работал в Посольстве Украины в Польше. После этого он занимал различные руководящие должности в Министерстве, включая директора Департамента консульской службы (2012-2016 гг.).

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С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины.

Образование

Андрей Сибига окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко, где получил два диплома. В 1997 году получил специальность по международным отношениям и квалификацию переводчика английского языка. Через два года он также стал специалистом в сфере правоведения.

Он владеет английским и польским языками.

Государственные награды

Андрей Сибига награжден Орденом "За заслуги" II степени (22 декабря 2021 года) за значительный вклад в развитие международных отношений Украины, его многолетнюю дипломатическую деятельность и высокий уровень профессионализма.

Ранее, 21 августа 2020 года, он также получил Орден "За заслуги" III степени за личный вклад в развитие государства, развитие социально-экономической, научно-технической, культурной и образовательной сфер Украины, а также за его выдающиеся профессиональные достижения.

Семейное положение

Андрей Сибига женат и имеет троих детей - дочь и двух сыновей. В начале 2025 года ему исполнится 50 лет.

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