Рада со второго раза уволила Верещук и Кулебу с должностей министров

На вчерашнем заседании депутаты провалили голосование за увольнение Верещук, а до рассмотрения решения по Кулебе так и не дошли.

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Кадровые изменения в правительстве - что будет с Кулебой и Верещук / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Верховная Рада в четверг, 5 сентября, со второго раза поддержала увольнение Ирины Верещук и Дмитрия Кулебы с должностей министров.

За увольнение Кулебы проголосовало 240 депутатов. Как пишет нардеп Ярослав Железняк, в зал парламента для отчета Кулеба так и не появился.

255 депутатов также поддержали увольнение Ирины Верещук с должности министра по реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Напомним, в среду, 4 сентября, парламентарии провалили голосование за увольнение Верещук, а до голосования по Кулебе так и не дошли - Рада объявила завершение заседания.

В тот же день стало известно, что Ирину Верещук переведут на должность заместителя руководителя Офиса президента.

"Президент сказал, что я ему нужна в ОПУ. Поэтому перехожу на должность заместителя председателя ОПУ", - прокомментировала решение Зеленского сама Верещук.

В то же время СМИ со ссылкой на источники пишут, что Кулеба "сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО". Среди главных претендентов на главу МИД - Андрей Сибига(который был первым заместителем Кулебы в МИД).

43-летний дипломат Кулеба возглавлял МИД более четырех лет - с 4 марта 2020 года. Он стал самым молодым в истории главой МИД.

Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Перестановки в правительстве - что стоит знать

Напомним, в Верховную раду Украины 3 сентября поступили заявления об отставке сразу трех действующих министров и Председателя Фонда госимущества.

В среду, 4 сентября, Рада провела голосование за отставку ряда министров. В частности, нардепы уволили главу Минстратегпрома Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюську и главу Минэкологии Руслана Стрельца.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Украине начались кадровые изменения в правительстве и Офисе президента. Эти изменения происходят на фоне подготовки к "чрезвычайно важной осени" для Украины.

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