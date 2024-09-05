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"Результаты классные": ВСУ мощно ударили по полигону вблизи Бердянска - есть "200-е"

Юрий Берендий
5 сентября 2024, 11:56
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После атаки ВСУ по полигону неподалеку Бердянска на место удара сразу съехалось значительное количество спасателей и медиков, отметили в Бердянской РГА.
'Результаты классные': ВСУ мощно ударили по полигону вблизи Бердянска - есть '200-е'
Взрывы в Бердянске 3 сентября - стали известны последствия удара ВСУ / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот из видео

3 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по полигону вблизи временно оккупированного Россией Бердянска. На момент удара на полигоне находилось значительное количество личного состава оккупантов и боекомплект. Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

По его словам, результаты атаки ВСУ на полигон возле села Новопетровка Бердянского района "однозначно классные". Он также добавил, что есть информация об уничтоженных российских военных.

"Этот полигон с начала оккупации, может, не с первых месяцев, а вот после полугода оккупации оккупанты как заняли, его продолжали использовать до сегодняшних дней постоянно. Практически каждый день у них учения на этом полигоне. Там сосредоточено достаточно и личного состава, соответственно для учений они привозят и боекомплект", - рассказал он.

видео дня

Виктор Дудукалов сообщил, что по словам местных, прозвучало четыре взрыва.

"Однозначно из тех четырех что-то и прилетело, кажется, это были именно беспилотники, и очень похоже на то, что попали по личному составу, потому что действительно и скорые, и чрезвычайники и все, кто угодно потом помчались на тот полигон", - сказал он.

Он подчеркнул, что личный состав точно находился на полигоне, но остается вопрос относительно боекомплекта, поскольку информации о его детонации не было, хотя это не исключает возможности попадания.

"Просто мне, может, не донесли такую информацию. Но понятно однозначно, что личный состав, который находился на полигоне, там пострадал", - отметил он.

Дудукалов также ждет более точной информации о том, были ли на полигоне офицеры во время взрывов.

Что известно о Бердянске?

Бердянск - город на юге Запорожской области Украины, административный центр Бердянского района и Бердянской городской громады, крупный торговый порт и популярный морской, климатический и грязевой курорт. С 28 февраля 2022 года находится под российской оккупацией, сообщает "Википедия".

Война в Украине - что известно об ударах в тылу российских войск

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины впервые продемонстрировали использование БпЛА "Дракон", который выжигает позиции российских военных с помощью термита, говорится в материале Bild. В видео, опубликованном 108-й отдельной бригадой территориальной обороны Украины в Telegram, показано, как FPV-дрон рассыпает термитную смесь - горящие гранулы оксида железа и алюминия - над позициями россиян, вместо использования гранат или взрывчатки.

22 августа в российском порту "Кавказ" произошел мощный взрыв, после которого поднялся густой черный дым. В результате взрыва был уничтожен российский паром "Конро Трейдер". Украинские СМИ со ссылкой на источники в командовании Сил обороны Украины отмечает, что удар по порту мог быть нанесен украинской ракетой "Нептун".

16 августа Силы обороны Украины атаковали аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области РФ, в результате чего может быть уничтожено до 50% всех самолетов типа МиГ, находящихся на вооружении России. Об этом сообщил главный редактор Defense Express Олег Катков.

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