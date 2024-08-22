Взрыв был мощнейший: чем могли ударить по российскому порту "Кавказ"

В результате удара по порту "Кавказ" на дно пошел единственный паром, который функционировал между РФ и оккупированным городом Керчь.

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По российскому порту Кавказ могли ударить ракетой Нептун / Колаж: Главред, фото: Telegram, скриншот из видео

В российском порту "Кавказ" прогремел мощный взрыв, после которого в небо поднялся очень густой черный дым. Как оказалось, в результате взрыва был уничтожен российский паром "Конро Трейдер". Украинская правда со ссылкой на источники в командование Сил обороны Украины назвала оружие, которым могли ударить по порту РФ.

Отмечается, что Военно-морские мили ВСУ якобы ударили украинской ракетой "Нептун" по парому с топливом.

В то же время OSINT-аналитики отмечают, что "Конро Трейдер" было единственным большим паромом, который функционировал между Россией и оккупированным городом Керчь.

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Атака на порт Кавказ - последние новости

Вечером 22 августа жители Севастополя услышали сильные взрывы в районе порта Кавказ Краснодарского края РФ. Сообщалось, что после взрывов в районе порта поднялся огромный столб огня и дыма.

Порт Кавказ состоит из железнодорожной станции и небольшого порта на косе Чушка в Керченском проливе. На территории объекта есть также автомобильный паром, который незаконно соединяет Краснодарский край и Крым.

Впоследствии стало известно, что атакованный в порту "Кавказ" паром с топливом затонул. Российский паром боролся за "живучесть" около часа, затем пошел на дно.

Недавно адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери заявил, что паромные переправы будут важной целью для ударов ВСУ во время деоккупации полуострова.

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