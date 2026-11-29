Что известно:
- Путин якобы готов к переговорам с европейскими странами
- Кремль хочет сначала выяснить позицию Европы по поводу завершения войны
- Песков заявил, что Россия продолжает контакты с США по урегулированию войны
Российский диктатор Владимир Путин якобы готов к переговорам с европейскими странами об урегулировании войны против Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, Россия якобы стремится к миру, а диктатор Путин открыт для контактов с европейскими представителями. Однако, утверждает Песков, отказались от двустороннего диалога с Россией и настаивают на трехстороннем формате общения
Пресс-секретарь Кремля заявил, что Москва хотела бы сначала понять позицию Европейского Союза по урегулированию войны, прежде чем расширять формат переговоров.
В то же время Песков обвинил европейские страны в нежелании содействовать мирному урегулированию. В частности, он заявил, что Европа якобы хочет сохранить причины войны, а не устранить их. Также пресс-секретарь Кремля упомянул планы по возможному размещению иностранного военного контингента на территории Украины.
Отдельно Песков сообщил, что Россия продолжает контакты с Соединёнными Штатами по поводу так называемого урегулирования конфликта в Украине.
Действительно ли Россия стремится договориться на переговорах
Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью "Главреду" отметил, что Москва не собирается отказываться от своих требований.
"Россия не откажется от своих максималистских требований. Теоретически она может выдвигать и условно минималистские требования - например, требовать выхода Украины из Донбасса. Но поскольку Украина не соглашается, Россия снова повышает ставки и заявляет, что не отдаст "ни пяди родной земли", - подчеркнул специалист.
Говоря о переговорной тактике Кремля, Розумный напомнил о предыдущем опыте договоренностей с Москвой.
"Как ведет переговоры Путин, мы сами видели: Минск-1, Минск-2, затем встреча с Зеленским. Все это из той же оперы. Они играют в ту же игру, в которую играли всегда. И, к сожалению, мы остаемся в роли пассивных зрителей этой игры", - пояснил Розумный.
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчете от 25 ноября также обратили внимание на разрыв между позициями сторон.
"Существует большое расхождение между тем, что предложили американские и европейские переговорщики, и тем, что Москва, судя по её сигналам, готова принять", - говорится в отчёте.
Мирные переговоры - последние новости
Главред писал, что Россия согласилась на участие европейских представителей в следующем раунде переговоров по Украине, который предварительно планируется провести в первой декаде декабря. Встреча может состояться в четырехстороннем формате с участием Украины, США, России и Европы.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией. Новый раунд мирных переговоров может состояться в четырехстороннем формате с участием представителей Украины, России, Европы и США
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа присоединится к мирным переговорам между Украиной и Россией в формате E5 и Евросоюза. Речь идет о совместной команде институтов ЕС и группы E5, в которую входят Великобритания, Франция, Германия, Италия и Польша.
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