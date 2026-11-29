Что известно:
- Разведка США предупреждает о вероятном массированном ударе РФ в течение 72 часов
- В ближайшие сутки сохраняется высокая угроза баллистического удара по Киеву
- У России есть 41 баллистическая ракета, 11 "Калибров" и вооруженные самолеты
Россия завершает подготовку к массированному удару по Украине. Также сохраняется высокая угроза применения баллистических ракет по Киеву и области в ближайшие сутки. Об этом со ссылкой на американское разведывательное сообщество сообщил военно-политический аналитик Сергей Павлюченко в Telegram.
"Разведывательное сообщество США предупреждает власти Украины о завершении подготовки РФ к общему массированному удару и, соответственно, о высокой вероятности его нанесения по территории Украины в течение следующих 72 часов", - говорится в сообщении.видео дня
Отдельно отмечается высокая угроза локального удара баллистическими ракетами, в частности по Киевскому региону, в течение ближайших 24 часов.
Что известно о подготовке РФ к удару
По данным, обнародованным аналитиком, в настоящее время противник располагает следующими ресурсами для потенциальной атаки:
- 41 баллистическая ракета;
- 5 вооруженных самолетов стратегической авиации, а также возможность дозагрузки ракетами еще как минимум двух самолетов;
- 11 крылатых ракет "Калибр".
Зачем РФ перебрасывает Ту-160 в Энгельс
Параллельно Россия сосредотачивает стратегическую авиацию. Как сообщил мониторинговый канал "еРадар", с Дальнего Востока на аэродром Энгельс перелетел еще один Ту-160, который должны вооружить крылатыми ракетами.
По данным наблюдателей, удар с привлечением стратегических бомбардировщиков готовят к началу декабря.
"Это уже второй известный вооруженный самолет. Продолжается подготовка к нанесению массированного ракетного удара по территории Украины с применением самолетов стратегической авиации, который ожидается в начале декабря", - говорится в сообщении.
Данные мониторинговых каналов носят неофициальный характер: Воздушные силы ВСУ обычно не комментируют такие прогнозы до начала атаки.
Массированный удар РФ - последние новости
Главред писал, что Россия продолжает накапливать ракеты и готовится к новым массированным ударам по Украине. Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы сорвать планы оккупантов. Об этом в своем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее мониторинговый канал "КиберБорошно" заявлял, что РФ может в ближайшие ночи нанести массированный удар по Украине баллистическими ракетами. Мониторинговая карта выделяет 11 районов, которые больше всего интересуют врага.
Напомним, 24 ноября мониторы сообщали, что Россия подвезла к приграничным областям 33 баллистические и семь крылатых ракет для нового удара. Больше всего баллистических ракет - 20 - тогда сосредоточили в Брянской области. Среди вероятных целей называли Киев и область, Белую Церковь, Полтаву, Черкассы, Харьков и Днепр.
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