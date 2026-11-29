Для этого необходимо соответствовать установленным законодательством требованиям.

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В ПФУ объяснили, кто может получать больше пенсии / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ключевые факты:

Стандартная пенсия по инвалидности II группы составляет 90%

Для III группы предусмотрена выплата в размере 50% пенсии по возрасту

После увольнения пенсионеры могут изменить способ расчета выплат

Украинцы с инвалидностью II и III групп при определенных условиях могут получать пенсию в размере 100% пенсии по возрасту вместо предусмотренных 90% или 50%. Для этого необходимо иметь достаточный страховой стаж и соответствовать установленным законодательством требованиям.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области.

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Как рассчитывается пенсия по инвалидности

Согласно статье 33 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", размер выплаты зависит от установленной группы инвалидности:

I группа - 100% пенсии по возрасту;

II группа - 90% пенсии по возрасту;

III группа - 50% пенсии по возрасту.

Однако для получателей пенсий по инвалидности II и III групп предусмотрена возможность более выгодного расчета выплат.

Кто может получать 100% пенсии по возрасту

Неработающие лица с инвалидностью II группы могут выбрать такой вариант расчета пенсии при наличии следующего страхового стажа в зависимости от возраста, в котором им впервые установили инвалидность:

Возраст установления инвалидности Стаж для женщин Стаж для мужчин До 46 лет включительно 20 лет 25 лет До 48 лет включительно 21 год 26 лет До 50 лет включительно 22 года 27 лет До 53 лет включительно 23 года 28 лет До 56 лет включительно 24 года 29 лет До 59 лет включительно 25 лет 30 лет

Также претендовать на выплату в размере 100% пенсии по возрасту могут неработающие граждане, которым установили инвалидность II группы после достижения пенсионного возраста, и неработающие лица с инвалидностью III группы.

Для этого женщинам необходимо иметь не менее 30 лет страхового стажа, а мужчинам - 35 лет.

Как перейти на более выгодный размер пенсии

В ПФУ объяснили, что при назначении пенсии неработающим лицам с инвалидностью II и III групп, которые соответствуют необходимым требованиям, выбирается наиболее выгодный для пенсионера вариант расчета.

Если получатель пенсии по инвалидности уволился или прекратил деятельность, доход от которой облагается единым социальным взносом (ЕСВ), ему необходимо сообщить об этом Пенсионному фонду.

При подаче сведений об увольнении пенсионер может указать в заявлении желание изменить способ расчета пенсионных выплат на более выгодный.

Пенсии в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, с 1 января 2027 года в Украине ужесточатся требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет потребуется не менее 34 лет стажа. В 2028 году это требование остановится на отметке 35 лет.

Кроме того, часть украинцев может получать меньшую пенсию из-за неполных данных о стаже. Пропущенные периоды работы снижают коэффициент стажа, от которого зависит размер выплаты. Проверить свои данные можно в сервисе "Пенсионный калькулятор" на портале ПФУ.

Также отдельным категориям пенсионеров в декабре начисляют доплаты. В зависимости от категории доплата к пенсии составляет до 4 213 грн или до 4 050 грн. Неоцифрованный стаж при этом не исчезает, а документы о нем продолжают принимать.

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