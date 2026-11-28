Некоторые огородники ошибочно полагают, что семена перца некачественные, если они не проросли за две недели.

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Сколько дней прорастает перец / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Сколько дней прорастают семена перца при разной температуре почвы

Почему перец прорастает медленнее, чем помидоры, и как ускорить прорастание

Что делать, если семена не взошли даже через две недели

Семена перца могут прорастать от одной до четырёх недель. Продолжительность ожидания зависит прежде всего от температуры почвы. Если земля в горшке недостаточно прогрета, первые ростки могут появиться только через несколько недель.

Главред выяснил, сколько времени прорастает перец, какая температура нужна для появления всходов и как правильно посеять семена, чтобы получить крепкую рассаду.

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Сколько дней нужно, чтобы пророс перец

Продолжительность прорастания перца напрямую зависит от температуры почвы. По данным Службы садоводства Университета штата Орегон, при разных температурах семена всходят с существенной разницей во времени.

В частности, при температуре почвы 15 градусов первые всходы могут появиться примерно через 25 дней. Если почва прогреется до 20 градусов, этот срок сокращается до 12 дней. А при 25–30 градусах семена могут прорасти примерно за неделю.

Ориентировочные сроки прорастания перца:

10 °C - семена почти не прорастают или вовсе не всходят;

- семена почти не прорастают или вовсе не всходят; 15 °C - примерно 25 дней;

- примерно 25 дней; 20 °C - примерно 12 дней;

- примерно 12 дней; 25 °C - примерно 8 дней;

- примерно 8 дней; 30 °C - примерно 8 дней;

- примерно 8 дней; 35 °C - примерно 9 дней.

Лучше всего перец прорастает при температуре почвы от 25 до 30 градусов. Именно поэтому в рекомендациях Мичиганского государственного университета указан более широкий срок появления всходов - от 7 до 28 дней. Оба показателя верны, поскольку зависят от условий выращивания.

Почему перец всходит медленнее, чем помидоры

Перец требует больше тепла для прорастания, чем помидоры. При одинаковых условиях его семена могут прорастать почти вдвое медленнее.

Например, при температуре почвы 15 градусов помидоры прорастают примерно за 14 дней, тогда как перцу требуется около 25 дней. При 20 градусах помидоры всходят примерно за 8 дней, а перец - за 12.

Поэтому не стоит волноваться, если в одном контейнере помидоры уже показали первые листочки, а перец ещё не взошёл. Это не обязательно свидетельствует о плохом качестве семян.

Для более быстрого прорастания перца важно прогреть именно почву. Температура почвы на холодном подоконнике может быть на несколько градусов ниже, чем температура воздуха в комнате.

В домашних условиях можно поставить контейнер в теплое место или воспользоваться специальным ковриком для подогрева рассады. При этом не следует размещать горшок непосредственно на горячем радиаторе.

Некоторые острые сорта перца, в частности хабанеро и другие представители Capsicum chinense, могут прорастать ещё дольше. Даже в тёплой почве их семенам иногда требуется до трёх недель.

Как правильно посеять перец, чтобы он быстрее взошел

Чтобы ускорить появление первых ростков, важно создать для семян стабильные условия. Для этого стоит соблюдать несколько рекомендаций:

Подготовьте почву. Используйте свежую, рыхлую землю для рассады. Перед посевом дайте ей прогреться до комнатной температуры. Правильно заглубите семена. Оптимальная глубина посева - примерно 1 сантиметр. Увлажните почву. Полейте её тёплой водой, но не допускайте застоя влаги. Накройте контейнер. Пленка или стекло помогут сохранить тепло и влажность. Поставьте в теплое место. Лучше всего поддерживать температуру почвы в пределах 25–30 градусов. Проветривайте посевы. Ежедневно на несколько минут снимайте укрытие. Когда появятся первые ростки, уберите его и переставьте рассаду в хорошо освещенное место.

До появления всходов свет семенам не нужен. Однако после прорастания растениям важно сразу обеспечить достаточное освещение. Если оставить молодые ростки в тёплом, но тёмном месте, они быстро вытянутся.

Что делать, если перец не взошел через две недели

Если прошло 14 дней, а первые ростки так и не появились, не стоит сразу пересевать семена. Сначала нужно проверить условия, в которых они прорастают.

Прежде всего обратите внимание на температуру почвы. Для этого можно воспользоваться обычным кухонным термометром. Если земля прогрета лишь до 18–20 градусов, прорастание может затянуться на две-три недели. При температуре около 15 градусов ожидание иногда затягивается почти на месяц.

Вторая распространённая причина - чрезмерный полив. Если семена постоянно находятся в воде, они не получают достаточно воздуха и могут загнить ещё до прорастания. Почва должна быть влажной, но не мокрой. Если сжать её в руке, вода не должна вытекать.

Также имеет значение возраст семян. По данным Мичиганского государственного университета, семена перца сохраняют способность к прорастанию примерно два–четыре года. Со временем количество семян, которые успешно всходят, постепенно уменьшается.

Поэтому старые семена, которые несколько лет пролежали в ящике, могут прорастать хуже, чем свежие. Если же вы посеяли качественные семена в тёплую и умеренно влажную почву, стоит дать им достаточно времени.

Когда сеять перец на рассаду

Согласно рекомендациям Университета Небраски, перец следует сеять примерно за 6–8 недель до планируемой высадки рассады в открытый грунт.

В Украине сроки посева зависят от региона, погодных условий и времени последних весенних заморозков. Если планируете высаживать перец в середине мая, ориентировочным периодом для посева может быть конец февраля - март.

При этом нужно учитывать время прорастания. Если контейнер будет стоять на холодном подоконнике, между посевом и появлением всходов может пройти до трех недель. В тёплой почве этот период сокращается примерно до одной недели.

Поэтому важно не только вовремя посеять семена, но и обеспечить им соответствующую температуру. Именно тепло, умеренная влажность и терпение помогут получить дружные всходы и вырастить крепкую рассаду перца.

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