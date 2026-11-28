Предыдущие годы Огненной Козы вошли в историю благодаря масштабным политическим потрясениям, территориальным изменениям, финансовым кризисам и технологическим открытиям.

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История предыдущих лет Огненной Козы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Когда начнётся год Огненной Козы 2027

Какие события происходили в предыдущие годы Огненной Козы

На что стоит обратить внимание в 2027 году

Согласно китайской метафизической системе Бацзы, 2027 год пройдет под знаком Огненной Козы. Такое сочетание стихии и животного повторяется каждые 60 лет. В прошлом на эти периоды приходились значительные исторические события. Главред расскажет подробнее.

Автор блога "Метафизика счастья с Марго" Маргарита Жаборовская на своей странице в Instagram проанализировала предыдущие годы Огненной Козы и рассказала, на какие тенденции стоит обратить внимание в 2027 году.

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Когда начнётся год Огненной Козы 2027

Согласно системе Бацзы, год Огненной Козы начнётся 4 февраля 2027 года, когда наступит Ли Чунь - начало весны по традиционному китайскому солнечному календарю.

Предыдущие циклы Огненной Козы сопровождались разнообразными изменениями - от военных конфликтов и экономических потрясений до появления новых технологий и масштабных реформ.

Год Огненной Козы 1127 - падение Северной Сун

Войска государства Цзинь захватили Кайфэн и взяли в плен двух императоров. В том же году Гаоцзун вступил на престол, а власть династии Сун была восстановлена на юге Китая.

Северные земли остались под властью Цзинь, а Южная Сун просуществовала до монгольского завоевания 1279 года.

Год Огненной Козы 1187 - захват Иерусалима

В июле Саладин разгромил войско крестоносцев под Хаттином, а в октябре захватил Иерусалим.

Потеря города стала толчком к Третьему крестовому походу. Крестоносцы впоследствии отвоевали Акру, однако Иерусалим остался под властью Саладина.

Год Огненной Козы 1247 - дипломатическое противостояние Европы и монголов

Посланник Папы Римского Иннокентия IV Джованни да Плано Карпини вернулся в Европу с письмом монгольского хана Гуюка.

Папа призвал монголов прекратить нападения, однако хан требовал, чтобы западные правители признали его власть. Дипломатическая миссия не привела к заключению мира или союза.

Год Огненной Козы 1307 - начало разгрома ордена тамплиеров

13 октября по приказу короля Филиппа IV во Франции начались массовые аресты тамплиеров. В декабре английский король Эдуард II также приказал арестовать членов ордена в своих владениях.

После нескольких лет следствия и давления на папство Климент V распустил орден в 1312 году.

Год Огненной Козы 1367 - война за кастильский престол

В битве при Нахере английский Чёрный принц помог Педро I разгромить войско Энрике Трастамарского. Победа временно вернула Педро престол, однако борьба за власть продолжилась.

В том же году в Пече был основан первый университет Венгерского королевства.

Год Огненной Козы 1427 - войны и освобождение Вьетнама

В августе гуситы победили крестоносцев под Таховом. В конце года вьетнамские повстанцы под предводительством Ле Лоя добились отступления войск китайской династии Мин.

Это положило конец примерно двум десятилетиям оккупации. В 1428 году Ле Лой стал императором и основал династию Поздней Ле.

Год Огненной Козы 1487 - завершение Войн Алой и Белой розы и крупные экспедиции

16 июня войска Генриха VII разгромили йоркистов в битве при Стоук-Филде, что укрепило власть династии Тюдоров.

В том же году португальский мореплаватель Бартоломеу Диаш отправился в экспедицию, в ходе которой впоследствии обогнул южный край Африки. Это подготовило путь для будущей экспедиции Васко да Гамы.

Год Огненной Козы 1547 - религиозная война и восстание в Москве

24 апреля Карл V одержал победу над войсками протестантского Шмалькальденского союза под Мюльбергом.

В июне после масштабного пожара в Москве вспыхнуло восстание. В то же время религиозное противостояние в Европе продолжалось до заключения Аугсбургского мира в 1555 году.

Год Огненной Козы 1607 - начало постоянной английской колонизации

14 мая поселенцы Виргинской компании основали Джеймстаун. Первые месяцы существования колонии сопровождались нехваткой продовольствия, болезнями и конфликтами с местным населением.

Джеймстаун стал опорой английской колонизации Вирджинии, а расширение поселений обострило противостояние с поватанами.

Год Огненной Козы 1667 - Андрусовское перемирие и раздел Украины

9 февраля по новому стилю Московское царство и Речь Посполитая заключили Андрусовское перемирие, которое закрепило раздел Гетманщины по Днепру.

Киев должен был остаться под контролем Москвы на два года, однако он удержал его. Осенью казаки Петра Дорошенко и крымские татары противостояли войску Собеского под Подгайцами.

Год Огненной Козы 1727 - осада Гибралтара и восстановление гетманства

С февраля по июнь Испания осаждала Гибралтар, находившийся под контролем Великобритании. Однако вернуть территорию ей не удалось.

1 октября в Глухове казацкий совет избрал Даниила Апостола гетманом Левобережной Украины. Должность гетмана была восстановлена, хотя его полномочия оставались ограниченными имперской властью.

Год Огненной Козы 1787 - Конституция США и механизация производства

В феврале в Массачусетсе были разгромлены основные силы восстания Шейса, вызванного долговым кризисом и налогами. А 17 сентября была подписана Конституция США.

В том же году Эдмунд Картрайт основал фабрику в Донкастере, где внедрял механическое ткачество. Это способствовало постепенному переходу от ручного труда к фабричному производству.

Год Огненной Козы 1847 - голод, рост цен и финансовый кризис

Весной российские имперские власти арестовали участников Кирилло-Мефодиевского братства, среди которых был Тарас Шевченко.

В Великобритании цены на пшеницу почти удвоились по сравнению с предыдущим годом. Осенью обострился финансовый кризис, а Ирландия переживала один из самых тяжелых периодов Великого голода.

Год Огненной Козы 1907 - банковская паника и технологический прорыв

22 октября в Нью-Йорке компания Knickerbocker Trust приостановила операции после массового изъятия вкладов. Банковская паника подтолкнула США к финансовой реформе, после которой в 1913 году была создана Федеральная резервная система.

В том же году Лео Бакеланд создал бакелит - первый полностью синтетический пластик, который впоследствии начали использовать в промышленности.

Год Огненной Козы 1967 - война, революция и финансовые перемены

В Китае продолжалась Культурная революция, на Ближнем Востоке произошла Шестидневная война, а американский Детройт охватили массовые беспорядки.

В то же время 1967 год запомнился важными технологическими и экономическими событиями. В Лондоне установили первый банкомат, вступил в силу Договор о космосе, а Великобритания девальвировала фунт стерлингов на 14,3%.

Год Огненной Козы 2027 - чего ожидать

Проанализировав исторические события предыдущих циклов, Маргарита Жаборовская предлагает в 2027 году обратить особое внимание на следующие сферы:

Экономика - рост цен и изменения, влияющие на жизнь людей.

Геополитика - давние конфликты, территориальные споры и пересмотр международных правил.

Технологии - новые изобретения, способные перестроить привычные отрасли.

Общество - масштабные реформы и трансформация устоявшихся порядков.

Как отмечает автор, в предыдущих циклах изменения проявлялись по-разному. Одни потрясения ускоряли реформы, другие изменяли границы, а новые изобретения постепенно перестраивали целые отрасли.

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