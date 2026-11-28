В трёх районах под Киевом действуют экстренные отключения, а в Днепровских электросетях составлен отдельный график для каждого дома.

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Аварийные отключения в Украине 28 ноября - что происходит в Киевской и Днепропетровской областях / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Кратко:

В Киевской области действуют аварийные отключения, графики не работают

Экстренные отключения - в трех районах области

В Днепропетровской области график составлен для каждого дома

В Киевской области из-за последствий обстрелов со стороны страны-агрессора РФ и перегрузки оборудования применяются аварийные отключения электроэнергии, поэтому графики почасовых отключений там временно не действуют. В Днепропетровской области, напротив, ввели индивидуальные графики - отдельно для каждого дома.

Как сообщили в НЭК Укрэнерго, ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам, энергетики стараются как можно быстрее вернуть свет потребителям.

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"Возвращение к графикам почасовых отключений произойдет, как только позволит ситуация в энергосистеме", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Актуальные графики в компании рекомендуют проверять на официальных страницах своего оператора системы распределения.

Где в Киевской области действуют экстренные отключения

Экстренные отключения по распоряжению "Укрэнерго" применяются в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах, графики там не действуют. Об этом сообщили в ДТЭК.

Энергетики обещают как можно скорее стабилизировать ситуацию, а к тем, у кого есть электроэнергия, обратились с просьбой.

"Если у вас есть свет, пожалуйста, экономно расходуйте электроэнергию", - призвали в ДТЭК.

Как узнать свой график в Днепропетровской области

В Днепропетровской области вражеские атаки нанесли значительные повреждения энергетической инфраструктуре, поэтому применять привычные графики по очередям и подочередям невозможно. Об этом говорится в другом сообщении ДТЭК.

Энергетики ДТЭК "Днепровские электросети" рассчитывают график отдельно для каждого дома. Чтобы его узнать, нужно указать улицу и номер дома на сайте компании или в чат-боте, а график на следующий день появляется каждый вечер.

В компании предупредили, что часы отключений могут отличаться даже у соседей.

"Даже в соседних домах часы отключений могут различаться, так как они могут питаться от разных линий", - пояснили в ДТЭК.

Если "Укрэнерго" обновит команды по отключениям, графики будут скорректированы. После восстановления света энергетики просят подождать не менее 15 минут и включать мощные приборы по очереди, чтобы снизить нагрузку на сеть.

Где искать помощь во время отключений света

Зарядить гаджеты, согреться и воспользоваться связью можно в пунктах стойкости. Их адреса ищите на государственном сайте Пункти незламності.

Возможны ли блэкауты в регионах этой зимой?

Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью Главреду отметил, что на фоне атак агрессора на энергетику реалистичным является сценарий с очень жесткими графиками или временными отключениями электроэнергии в отдельных регионах.

"Совершенно реалистичен сценарий, при котором графики будут очень жесткими или вообще будут возникать блэкауты в отдельных регионах - примерно так, как мы это переживали в ноябре 2022 года", - подчеркнул специалист.

Говоря о сроках восстановления поврежденных объектов, эксперт пояснил, что они зависят не только от энергетиков, но и от ситуации с безопасностью.

"Это зависит от наличия запчастей и оборудования, а также от возможности ремонтных бригад выполнять работы. Во время воздушной тревоги они не могут просто выйти и начать ремонт", - пояснил Прокип.

Отключение света - новости

Как сообщал Главред, 25 ноября из-за обстрелов со стороны РФ свет пропал в пяти областях Украины. Тогда энергетики назвали регионы, где ситуация наиболее сложная. Причиной отключений стали удары по энергетической инфраструктуре.

В тот же день "Укрэнерго" объявило об усилении отключений на 26 ноября. По данным компании, графики для всех потребителей предусматривали от 0,5 до 3,5 очередей. Расписания почасовых отключений публиковали облэнерго и ДТЭК.

Накануне 27 ноября энергетики предупреждали о длительных отключениях. Тогда сообщалось, что украинцы могут оставаться без света до 14 часов. В тот же день новые атаки РФ на энергетику оставили без света ряд областей.

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