Свежие культивируемые грибы не требуют обязательной очистки: достаточно правильно промыть их водой.

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Раскрыт секрет приготовления шампиньонов / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

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Свежие культивируемые грибы не требуют обязательной очистки

Наружный слой грибов представляет особую пищевую ценность

Многие привыкли снимать тонкую оболочку с шампиньонов перед тем, как отправить их на сковороду или добавить в салат. Однако такая привычка не всегда оправдана.

Свежие культивируемые грибы не требуют обязательной очистки: достаточно правильно промыть их водой и удалить остатки загрязнений. Более того, вместе с кожицей можно потерять часть полезных веществ, пишет Onet.pl.

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Как отмечает телеведущая и эксперт по питанию Катажина Босацка, наружный слой грибов представляет особую пищевую ценность. Исследование профессора Божены Мушинской из Ягеллонского университета также обращает внимание на богатый состав этой части продукта. Именно в кожице сосредоточена значительная доля пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ.

Поэтому специалисты советуют не снимать оболочку с шампиньонов без необходимости. При этом грибы важно тщательно промывать под проточной водой, удаляя остатки земли и другие загрязнения. Долго держать их в воде не рекомендуется, поскольку они способны впитывать влагу.

Исключение составляют грибы, которые уже потеряли свежесть или имеют поврежденную поверхность. В таких случаях отдельные участки можно удалить, а при выраженных признаках порчи продукт лучше не употреблять.

Можно ли есть шампиньоны без термической обработкиЕще один интересный момент - свежие шампиньоны можно употреблять сырыми, если они предназначены для этого и правильно хранились. Некоторые ценители даже отмечают необычный вкус таких грибов, сравнивая его с деликатесными сырами с выраженным ароматом.

Катажина Босацка также обратила внимание на распространенную кулинарную привычку очищать каждый гриб от кожицы. По ее словам, многие делают это автоматически, следуя примеру старшего поколения, хотя для свежих шампиньонов такая процедура необязательна.

"Многие автоматически очищают грибы от кожуры, потому что так делали наши мамы и бабушки. Однако свежие грибы вообще не нужно чистить! Чистя их, мы лишаемся части продукта и тратим время зря", - написала эксперт в своем Instagram.

Таким образом, при покупке свежих шампиньонов не стоит спешить снимать с них кожицу. Достаточно внимательно осмотреть грибы, очистить их от загрязнений и правильно подготовить к употреблению.

/ Главред

Ранее Главред писал, что шампиньоны тоже можно выращивать в подвале или гараже без окон, ведь свет этим грибам не нужен. Первые плодовые тела шампиньонов появляются через 5–7 недель после посева мицелия.

Напомним, ранее сообщалось, как дольше сохранить грибы свежими. Названа самая распространенная ошибка - хранение грибов в пластиковой упаковке. Из-за высокого содержания воды грибы очень нежные и быстро портятся.

Как сообщалось, есть грибы, которые появляются прямо возле дома. Издание Martha Stewart объясняло, являются ли грибы возле дома угрозой или хорошим знаком.

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