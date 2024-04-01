Как выращивать шампиньоны в домашних условиях - первый урожай уже через 2 недели

Выращивание шампиньонов в домашних условиях - это увлекательный и вполне выполнимый процесс. Есть подробный план действий, который поможет вам понять, как выращивать шампиньоны в домашних условиях.
Что нужно для выращивания грибов шампиньонов?
Субстрат:
Оптимальным грунтом для шампиньонов является смесь соломы и навоза, предпочтительно конского или коровьего. Для подготовки субстрата также потребуется мочевина, суперфосфат, гипс и мел, говорят эксперты.
Субстрат выкладывается слоями, пропорции которых указаны в инструкции. Перед использованием солому замачивают на несколько дней. Смесь тщательно перемешивается и увлажняется. Затем добавляются гипс и мел.
На каждые 10 кг соломы вам понадобится:
- 8 кг навоза;
- по 200 г мочевины и суперфосфата;
- 800 г гипса;
- 500 г мела.
Мицелий:
Посадочный материал (мицелий) равномерно распределяется по поверхности подготовленного субстрата. Затем его накрывают тонким слоем грунта.
Что такое мицелий?
Мицелий, или грибница (лат. mycelium) — вегетативное тело грибов и актиномицетов (некоторые исследователи, подчёркивая бактериальную природу актиномицетов, называют их аналог грибного мицелия тонкими нитями), состоящее из тонких (1,5—10 мкм толщиной у грибов и 0,5—1,0 мкм у актиномицетов) разветвлённых нитей, называемых гифами. Развивается в субстрате и на его поверхности, пишет Википедия.
На каждый квадратный метр грядки используется определенное количество посадочного материала в соответствии с инструкцией - на 1 кв. метр грядки обычно используют от 300 до 500 г посадочного материала.
Важно поддерживать оптимальные условия для проращивания мицелия: высокую влажность (около 90%) и температуру (25 градусов). При необходимости увлажняют грунт, разбрызгивая воду.
Сколько времени растут шампиньоны в домашних условиях?
Процесс проращивания мицелия обычно занимает от 14 до 20 дней. После проращивания начинается период роста грибов. Важно поддерживать оптимальные условия для их развития.
Периодически проверяйте влажность грунта и поддерживайте ее на нужном уровне. После появления грибов температуру в помещении можно снизить до 15 градусов, чтобы стимулировать их рост.
Грибы собираются по мере их появления. Один квадратный метр грядки может дать до 40 кг грибов.
Смотрите видео о том, как выращивают шампиньоны в домашних условиях:
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