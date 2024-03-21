Лунный посевной календарь на апрель 2024 года: что и когда сажать

В апреле в Украине начинается посевная и садово-огородные работы. Лунный календарь на апрель 2024 подскажем вам, какие дни наиболее благоприятные для высадки растений, а когда лучше не выходит на огород и в сад.
Фазы Луны в апреле 2024
Считается, что позиция Луны оказывает влияние на плодородие и рост растений. Наиболее благоприятными для работ в саду и огороде считаются дни, когда Луна находится в созвездиях Рака, Тельца, Рыб и Скорпиона. Самыми неблагоприятными днями считаются те, когда Луна находится в созвездиях Льва, Овна и Водолея.
Убывающая луна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30 апреля
Новолуние: 7, 8, 9, 10 апреля
Растущая луна: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 апреля
Полнолуние: 22, 23, 24, 25 апреля
Благоприятные дни для посадки в апреле 2024
Томаты — 12, 13, 18, 19, 20, 21
Огурцы — 12, 13, 18, 19, 20, 21
Перец (горький, сладкий) — 12, 13, 18, 19
Лук на зелень (перо), лук-севок — 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29
Лук на репку, чеснок, хрен — 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29
Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 28, 29
Баклажаны — 12, 13, 18, 19, 20, 21
Кабачки, патиссоны, тыква — 12, 13, 18, 19, 20, 21
Картофель, топинамбур — 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29
Земляника, клубника — 16
Горох, бобы, фасоль — 5, 6, 7, 14, 15, 16
Редис, редька, дайкон — 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24
Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) — 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29
Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 12, 13, 18, 19
Лунный посевной календарь
Лунный посевной календарь помогает распланировать работу на огородном или садовом участке. Считается, что фазы луны влияют на рост и урожайность растений. Чтобы успешно справиться с огородными делами, следует пользоваться лунным календарем.
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в апреле
Однолетние цветы — 16, 23, 24, 25, 27
Двулетние и многолетние цветы — 16, 23, 24, 25, 27
Луковичные и клубневые цветы — 16, 23, 24, 25, 27
Комнатные растения — 16, 23, 24, 25, 27
Благоприятные дни для посадки саженцев в апреле 2024
Посадка декоративных деревьев и кустарников — 5, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24
Посадка плодовых деревьев — 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24
Посадка плодово-ягодных кустарников — 5, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24.
Вам может быть интересно:
- Что можно сажать в октябре: успейте посеять, чтобы иметь большой урожай
- Когда нужно сажать тюльпаны: простой лайфхак для невероятного урожая цветов
- Когда сажать ранний картофель в Украине: ответы удивят даже опытных аграриев
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред