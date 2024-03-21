Лунный посевной календарь на апрель 2024 года: что и когда сажать

Наиболее благоприятными для работ в саду и на огороде.

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Лунный посевной календарь на апрель 2024 года / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В апреле в Украине начинается посевная и садово-огородные работы. Лунный календарь на апрель 2024 подскажем вам, какие дни наиболее благоприятные для высадки растений, а когда лучше не выходит на огород и в сад.

Фазы Луны в апреле 2024

Считается, что позиция Луны оказывает влияние на плодородие и рост растений. Наиболее благоприятными для работ в саду и огороде считаются дни, когда Луна находится в созвездиях Рака, Тельца, Рыб и Скорпиона. Самыми неблагоприятными днями считаются те, когда Луна находится в созвездиях Льва, Овна и Водолея.

Убывающая луна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

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Новолуние: 7, 8, 9, 10 апреля

Растущая луна: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 апреля

Полнолуние: 22, 23, 24, 25 апреля

Благоприятные дни для посадки в апреле 2024

Томаты — 12, 13, 18, 19, 20, 21

Огурцы — 12, 13, 18, 19, 20, 21

Перец (горький, сладкий) — 12, 13, 18, 19

Лук на зелень (перо), лук-севок — 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29

Лук на репку, чеснок, хрен — 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29

Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 28, 29

Баклажаны — 12, 13, 18, 19, 20, 21

Кабачки, патиссоны, тыква — 12, 13, 18, 19, 20, 21

Лунный посевной календарь на апрель 2024 год / Фото: Главред

Картофель, топинамбур — 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29

Земляника, клубника — 16

Горох, бобы, фасоль — 5, 6, 7, 14, 15, 16

Редис, редька, дайкон — 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24

Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) — 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 12, 13, 18, 19

Лунный посевной календарь Лунный посевной календарь помогает распланировать работу на огородном или садовом участке. Считается, что фазы луны влияют на рост и урожайность растений. Чтобы успешно справиться с огородными делами, следует пользоваться лунным календарем.

Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в апреле

Однолетние цветы — 16, 23, 24, 25, 27

Двулетние и многолетние цветы — 16, 23, 24, 25, 27

Луковичные и клубневые цветы — 16, 23, 24, 25, 27

Комнатные растения — 16, 23, 24, 25, 27

Благоприятные дни для посадки саженцев в апреле 2024

Посадка декоративных деревьев и кустарников — 5, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24

Посадка плодовых деревьев — 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24

Посадка плодово-ягодных кустарников — 5, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24.

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