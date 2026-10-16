Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Графики отключений света больше не действуют: в Укрэнерго объяснили, что произошло

Юрий Берендий
16 октября 2026, 20:29
google news Подпишитесь
на нас в Google
В нескольких областях ввели аварийные отключения электроэнергии.
Графики отключений света больше не действуют: в Укрэнерго объяснили, что произошло
Графики отключений света - в "Укрэнерго" сообщили об изменениях / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые факты:

  • В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения
  • Прежние графики отключений временно не действуют

В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов. В регионах, где введены чрезвычайные ограничения, ранее обнародованные графики отключений временно не действуют. Об этом сообщила НЭК"Укрэнерго" в своем сообщении.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Срок отмены ограничений зависит от стабилизации ситуации в энергосистеме.

видео дня

"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации", - сообщили в "Укрэнерго".

В компании также предупредили, что ситуация может меняться. Украинцам рекомендуют следить за актуальными сообщениями на официальных страницах операторов системы распределения электроэнергии - облэнерго своего региона.

В "Укрэнерго" призвали потребителей экономно использовать электроэнергию, если у них пока сохраняется электроснабжение.

Какими могут быть отключения света зимой: прогноз эксперта

Зимой украинцы могут оставаться без электроэнергии не менее шести часов в сутки, даже если Россия не будет наносить новых значительных ударов по энергетической инфраструктуре. При среднесуточной температуре -10 °C ограничения могут приходиться на утро и вечер, когда нагрузка на энергосистему максимальна. Об этом сообщил энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире "Ранок.LIVE".

По прогнозу специалиста, самая сложная ситуация может сложиться в столице и прилегающем регионе, а также в ряде областей вблизи фронта. Речь идет о территориях, где риск ужесточения ограничений особенно ощутим.

В таких условиях график потенциальных отключений может предусматривать несколько периодов без электроснабжения в течение суток. Утром они могут длиться около двух часов, а вечером - от трех до четырех.

Игнатьев обратил внимание на сезонный фактор, который будет затруднять обеспечение стабильной работы энергосистемы. В холодное время года возможности солнечных электростанций уменьшатся именно тогда, когда нагрузка на сеть будет расти.

"Самое сложное время - это утренние и вечерние часы, когда возникают пики потребления электроэнергии. Зимой солнечная генерация будет работать неэффективно, поэтому нам фактически нечем будет балансировать энергосистему", - подчеркнул Игнатьев.

Атомная генерация Украины
Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Отключения света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, пресс-служба компании ДТЭК сообщила о введении в Киеве индивидуальных графиков отключений электроэнергии для каждого дома. Потребителям посоветовали проверять расписание на официальных ресурсах компании, предупредив, что обнародованное расписание является ориентиром и может корректироваться в зависимости от оперативной ситуации в течение суток.

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о повреждении одного из важных энергообъектов столицы в результате атаки врага. По его словам, разрушения вызвали не только перебои в электроснабжении, но и повлияли на работу системы водоснабжения в нескольких районах города.

Ранее журналисты проекта "Схемы" подробно изучили перехваченный документ РФ, касающийся плана уничтожения энергетической инфраструктуры Украины. В материале раскрыты детали и цели вражеской кампании, призванной полностью вывести из строя 60 ключевых энергообъектов страны, для чего предусмотрено задействование общего арсенала в составе до 770 БПЛА, 170 авиабомб ФАБ и 75 баллистических ракет.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости Украины отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Атаки РФ усугубили ситуацию в преддверии зимы: в Укрэнерго раскрыли ситуацию

Атаки РФ усугубили ситуацию в преддверии зимы: в Укрэнерго раскрыли ситуацию

20:55Украина
Графики отключений света больше не действуют: в Укрэнерго объяснили, что произошло

Графики отключений света больше не действуют: в Укрэнерго объяснили, что произошло

20:29Энергетика
РФ объявила о новой волне атак на Украину: какие цели враг назвал приоритетными

РФ объявила о новой волне атак на Украину: какие цели враг назвал приоритетными

19:33Война
Реклама

Популярное

Ещё
Как собрать осколки разбитого стекла с пола — быстрый лайфхак

Как собрать осколки разбитого стекла с пола — быстрый лайфхак

Китайский гороскоп на завтра, 17 октября: Петухам - отказ, Козлам - хаос

Китайский гороскоп на завтра, 17 октября: Петухам - отказ, Козлам - хаос

Как превратить опавшие листья в бесплатный "золотой" гумус: лайфках садовода

Как превратить опавшие листья в бесплатный "золотой" гумус: лайфках садовода

Как отпугнуть клопов от матраса: какие растения ставят в спальне в Испании

Как отпугнуть клопов от матраса: какие растения ставят в спальне в Испании

Деньги и успех накроют с головой: какие три знака зодиака поймают удачу

Деньги и успех накроют с головой: какие три знака зодиака поймают удачу

Последние новости

20:55

Атаки РФ усугубили ситуацию в преддверии зимы: в Укрэнерго раскрыли ситуацию

20:41

Диван снова станет как новый без дорогих средств: как поможет обычный уксус

20:29

Графики отключений света больше не действуют: в Укрэнерго объяснили, что произошло

20:28

Зимние укрытия грызунов: где прячутся крысы и как защитить здание

20:02

Как часто нужно стирать одеяло осенью: правила ухода за теплым текстилем

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
20:00

Тест на IQ: нужно найти букву C среди множества букв G за 19 секунд

19:33

РФ объявила о новой волне атак на Украину: какие цели враг назвал приоритетными

19:16

Папа Римский Лев XIV поговорил с Путиным — о чем просил понтифик

19:10

Признание Маска о Starshield: Невзлин объяснил, кто управляет военным Starlinkмнение

Реклама
19:06

Какова настоящая цель Путина в войне: MAGA-активистка сделала громкое заявление

18:55

Пожелтевшая занавеска ещё пригодится: как сделать бесплатный ароматизатор для шкафа

18:50

Червивые грибы не обязательно выбрасывать — когда их можно естьВидео

18:05

Угроза от РФ не исчезнет даже после окончания войны: Зеленский назвал причину

18:00

РФ собралась массированно атаковать запад Украины - мониторы назвали сроки и цели

17:57

Украина может втрое увеличить производство дронов: Зеленский рассказал, чего не хватает

17:16

Россия массированно атакует запад Украины, есть жертвы: что известно о последствиях ударов

17:14

Известная певица развелась с мужем-воином после его лечения в психбольнице

17:09

Тепло до +22 градусов и грозы накроют Украину: прогноз погоды на 17–18 октября

16:56

Дроны впервые добрались до Сургута: поражен завод "Газпрома" в 2400 км от УкраиныВидео

16:43

"Счастлива": Анита Луценко раскрыла личность избранника-иностранца

Реклама
16:39

Звезда сериала "Шерлок" тайно женился на коллеге, которая младше его на 21 год

16:38

Всё из-за дизеля: Портников назвал, чего на самом деле боится Трампмнение

16:23

Зачем лить уксус в бачок унитаза: результат после трех минут удивилВидео

16:22

США с 2025 года больше не финансируют Украину: в Польше объяснили, чего требуют Европа

16:13

Федоров должен объяснить, куда исчезли обещанные им государственные проекты на миллионы, - эксперт

16:13

Диван станет чистым без дорогих средств: простой лайфхак от застарелых пятен

16:03

Доллар дешевеет, евро рванул вверх: новый курс валют на 19 октября

15:54

Стилистка рассказала, как выбрать модный пуховик: на что нужно обратить вниманиеВидео

15:51

Трем знакам зодиака улыбнется удача: что принесет новая неделя

15:49

"Не только Донбасс": Зеленский назвал настоящую цель Путина в войне и ответил Трампу

15:27

Ошибки в одежде: 7 популярных цветов, которые визуально добавляют возраста

15:27

Россия запустила рой "Шахедов": начинается новая атака

15:03

Стулья будут как новые: как убрать пятна с обивки без химчисткиВидео

14:58

Зеленский впервые провел переговоры с премьером Венгрии Мадьяром – что известно

14:55

В Украине создали воздушный дрон для эвакуации раненых с поля боя - AP

14:32

"Она не дышит": в сети появилась запись последних минут Хайден Панеттьери

14:25

РФ не собирается завершать войну: Зеленский обратился к лидерам ЕС

13:55

"Украине не хватает денег": премьер Дании заявила о критической ситуации с бюджетом

13:52

Импичмент Трампа: изменит ли Джей Ди Вэнс политику США в отношении Украины

13:36

"Страшная утрата": актер-воин Ращук рассказал о личной трагедии

Реклама
13:35

Дожди скоро отступят: синоптик назвала дату потепления в Украине

13:28

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября: Тельцам — успех, Львам — страсть

13:00

Ждать часами не придется: как быстро избавиться от льда в морозилкеВидео

13:00

Зачем хозяйки кладут розмарин и лимон в банку: невероятный эффект

12:47

Китайский гороскоп на завтра, 17 октября: Петухам - отказ, Козлам - хаос

12:46

100% бронирование работников могут отменить: что готовит Кабмин

12:41

Украина может приостановить удары по России на 100 дней: что предлагают США взамен

12:15

Топливо в Украине стремительно дорожает: что будет с ценами на АЗС до конца года

12:05

Как отпугнуть клопов от матраса: какие растения ставят в спальне в Испании

11:55

Новая волна атак на ТЦ: РФ ударила по торговым центрам Сум и Ровно, есть раненыеФото

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять