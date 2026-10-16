Графики отключений света больше не действуют: в Укрэнерго объяснили, что произошло

В нескольких областях ввели аварийные отключения электроэнергии.

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Графики отключений света - в "Укрэнерго" сообщили об изменениях / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые факты:

В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения

Прежние графики отключений временно не действуют

В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов. В регионах, где введены чрезвычайные ограничения, ранее обнародованные графики отключений временно не действуют. Об этом сообщила НЭК"Укрэнерго" в своем сообщении.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Срок отмены ограничений зависит от стабилизации ситуации в энергосистеме.

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"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации", - сообщили в "Укрэнерго".

В компании также предупредили, что ситуация может меняться. Украинцам рекомендуют следить за актуальными сообщениями на официальных страницах операторов системы распределения электроэнергии - облэнерго своего региона.

В "Укрэнерго" призвали потребителей экономно использовать электроэнергию, если у них пока сохраняется электроснабжение.

Какими могут быть отключения света зимой: прогноз эксперта

Зимой украинцы могут оставаться без электроэнергии не менее шести часов в сутки, даже если Россия не будет наносить новых значительных ударов по энергетической инфраструктуре. При среднесуточной температуре -10 °C ограничения могут приходиться на утро и вечер, когда нагрузка на энергосистему максимальна. Об этом сообщил энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире "Ранок.LIVE".

По прогнозу специалиста, самая сложная ситуация может сложиться в столице и прилегающем регионе, а также в ряде областей вблизи фронта. Речь идет о территориях, где риск ужесточения ограничений особенно ощутим.

В таких условиях график потенциальных отключений может предусматривать несколько периодов без электроснабжения в течение суток. Утром они могут длиться около двух часов, а вечером - от трех до четырех.

Игнатьев обратил внимание на сезонный фактор, который будет затруднять обеспечение стабильной работы энергосистемы. В холодное время года возможности солнечных электростанций уменьшатся именно тогда, когда нагрузка на сеть будет расти.

"Самое сложное время - это утренние и вечерние часы, когда возникают пики потребления электроэнергии. Зимой солнечная генерация будет работать неэффективно, поэтому нам фактически нечем будет балансировать энергосистему", - подчеркнул Игнатьев.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Отключения света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, пресс-служба компании ДТЭК сообщила о введении в Киеве индивидуальных графиков отключений электроэнергии для каждого дома. Потребителям посоветовали проверять расписание на официальных ресурсах компании, предупредив, что обнародованное расписание является ориентиром и может корректироваться в зависимости от оперативной ситуации в течение суток.

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о повреждении одного из важных энергообъектов столицы в результате атаки врага. По его словам, разрушения вызвали не только перебои в электроснабжении, но и повлияли на работу системы водоснабжения в нескольких районах города.

Ранее журналисты проекта "Схемы" подробно изучили перехваченный документ РФ, касающийся плана уничтожения энергетической инфраструктуры Украины. В материале раскрыты детали и цели вражеской кампании, призванной полностью вывести из строя 60 ключевых энергообъектов страны, для чего предусмотрено задействование общего арсенала в составе до 770 БПЛА, 170 авиабомб ФАБ и 75 баллистических ракет.

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О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

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