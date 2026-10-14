Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Украинцев предупредили об отключении света 15 октября: как будут действовать графики

Инна Ковенько
14 октября 2026, 19:15
google news Подпишитесь
на нас в Google
Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и объем отключений по конкретному адресу следует уточнять.
Отключение электричества 13 марта
Отключение света 13 марта / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • 15 октября в Украине будут действовать графики отключения света
  • Ограничения для всех потребителей будут действовать с 06:00 до 23:59
  • Причина отключений - последствия российских атак на энергообъекты

В четверг, 15 октября, в некоторых регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии.

Причиной введения графиков стала сложная ситуация в энергосистеме после российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты. Об этом сообщили в Укрэнерго.

видео дня

Графики почасовых отключений для всех категорий потребителей будут действовать с 06:00 до 23:59. Ограничения составят от 0,5 до 1,5 очереди.

Для промышленности и бизнеса в этот же период будут применяться графики ограничения мощности.

"Внимание! Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - подчеркнули в компании.

Энергетики также призвали экономно потреблять электроэнергию в часы, когда она поступает по графику.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Какими могут быть отключения зимой - мнение эксперта

Зимой в Украине отключения электроэнергии могут длиться не менее шести часов в сутки. По прогнозу энергетического эксперта Станислава Игнатьева, при среднесуточной температуре -10 °C и при отсутствии новых значительных обстрелов свет могут отключать утром на два часа, а вечером - на три-четыре часа.

По его словам, наиболее ощутимые ограничения могут коснуться Киева и Киевской области, а также регионов вблизи линии фронта: Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей.

Эксперт отметил в эфире "Ранок.LIVE", что самыми сложными для энергосистемы будут утренние и вечерние часы, когда потребление электроэнергии растет. Зимой солнечная генерация будет работать менее эффективно, поэтому возможности сбалансировать энергосистему будут ограниченными.

"Самое сложное время - это утренние и вечерние часы, когда возникают пики потребления электроэнергии. Зимой солнечная генерация будет работать неэффективно, поэтому нам фактически нечем будет балансировать энергосистему", - подчеркнул Игнатьев.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Энергетика / Инфографика: Главред

Отключения света - последние новости

Как сообщал Главред, в Киеве отказались от привычного деления потребителей на очереди и подочереди при составлении графиков стабилизационных отключений электроэнергии. Теперь график формируется отдельно для каждого дома с учетом особенностей подключения к электросети.

Ранее председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил о возможных длительных отключениях света в столице. Он отметил, что киевляне могут оставаться без света до 14–16 часов в сутки в случае новых атак.

Напомним, ДТЭК сообщало об аварийных отключениях электроэнергии после российской атаки. Киевская городская государственная администрация призвала ограничить использование мощных приборов из-за масштабного отключения электроэнергии в Киеве и остановки электротранспорта.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Укрэнерго отключения света электроэнергия
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия обвинила Украину в новых ударах по НПЗ — у Зеленского сделали заявление

Россия обвинила Украину в новых ударах по НПЗ — у Зеленского сделали заявление

19:57Война
Украинцев предупредили об отключении света 15 октября: как будут действовать графики

Украинцев предупредили об отключении света 15 октября: как будут действовать графики

19:15Энергетика
РФ снаряжает Ту-160М ракетами: какие цели атаки и что заметили на аэродромах

РФ снаряжает Ту-160М ракетами: какие цели атаки и что заметили на аэродромах

19:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Чуть не умерла сама и потеряла дочь: в семье Ирины Федишин случилось горе

Чуть не умерла сама и потеряла дочь: в семье Ирины Федишин случилось горе

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня с рыбой за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня с рыбой за 47 с

Умер звезда "Лиги смеха" Александр "Веня" Венедчук — что известно

Умер звезда "Лиги смеха" Александр "Веня" Венедчук — что известно

Доллар и евро внезапно обвалились после скачка: курс валют на 15 октября

Доллар и евро внезапно обвалились после скачка: курс валют на 15 октября

Лучший рецепт яблочного варенья на зиму — готовится из трёх ингредиентов

Лучший рецепт яблочного варенья на зиму — готовится из трёх ингредиентов

Последние новости

20:05

Что означает "red flag": откуда взялось выражение и чем заменить на украинском

19:58

"Она моя копия": муж Федишин вышел на связь с душераздирающим сообщением после потери дочки

19:57

Россия обвинила Украину в новых ударах по НПЗ — у Зеленского сделали заявление

19:54

Малина будет крупной и сладкой в следующем году: что нужно сделать осеньюВидео

19:42

У Лорак улетел парик: в сети высмеяли неузнаваемую певицу

Выборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и СШАВыборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и США
19:26

Конец финансовых затруднений: 4 знака зодиака разбогатеют уже в октябре

19:15

Украинцев предупредили об отключении света 15 октября: как будут действовать графики

19:11

РФ снаряжает Ту-160М ракетами: какие цели атаки и что заметили на аэродромах

19:10

Трамп ставит все на капитуляцию: Денисенко назвал две плохие стратегии для Киевамнение

Реклама
19:09

Число погибших в Луцке возросло: Зеленский рассказал, как заставить РФ остановиться

18:55

Как избавиться от запаха кошек и собак: эксперты назвали эффективный метод

18:46

Сокровища под ногами: зачем собирать каштаны и как их использовать в бытуВидео

18:34

Когда именно собирать калину осенью: главное условие для получения сладких ягод

18:14

Зимняя куртка будет как новая: как быстро освежить ее без стирки

18:05

Душевые кабины и ванны выходят из моды: что стремительно набирает популярность

18:00

Как замариновать опята на зиму: 3 рецепта вкусной грибной закуски

17:36

Трамп одним решением сорвал переговоры о гарантиях безопасности для Украины — СМИ

17:30

Под Харьковом в ДТП погибла женщина, потерявшая мужа и троих детей из-за удара РФ

17:19

Украинский FPV-дрон сбил российский Ми-28НМ в воздухе — видеоВидео

17:17

Не хуже навоза: какой сидерат посеять осенью для восстановления почвы

Реклама
17:10

Орехи не будут горчить и не покроются плесенью: где их нужно хранить

17:01

Как избавиться от слизней: агроном показал секретный метод из кухонных отходовВидео

16:46

"Невероятно трудно": умер известный украинский режиссер

16:13

Доллар и евро внезапно обвалились после скачка: курс валют на 15 октября

16:13

Квашеная капуста "лепесток" со свеклой: рецепт хрустящей закуски на зиму

16:00

Почему 15 октября нужно успеть совершить три важных дела: какой церковный праздник

15:40

Зачем кладут лавровый лист в машину: дело вовсе не в суевериях

15:20

Лучший рецепт яблочного варенья на зиму — готовится из трёх ингредиентов

15:14

Одежда после стирки высохнет быстрее: назван малоизвестный режим стиральной машины

15:07

Арестован: в РФ приняли решение в отношении путиниста Джигана

15:06

Нумерологи назвали 4 даты рождения, связанные с высоким интеллектом

14:59

Предупреждали ли США о пуске баллистики по Киеву - Игнат указал на важный нюанс

14:33

В Кремле цинично "оправдали" удары по Украине во время "энергетического перемирия"

14:28

Дождь из живых рыб — реальность: учёные назвали причину редкого погодного явленияВидео

14:22

"Мой второй день рождения": Илона Гвоздева попала под обстрел

14:16

"Сама виновата": на Ирину Федишин набросились хейтеры за потерю ребенка

14:00

Как растянуть свитер, который сел после стирки: классный лайфхак

13:49

Планшет как универсальное устройство: когда он удобнее ноутбука или смартфона новости компании

13:43

Правила бронирования переписали: кто потеряет бронь и что нужно сделать до 20 октября

13:25

Как отмыть желтые пятна на контейнере для еды — эффективные и бюджетные средства

Реклама
13:08

Гороскоп Таро на завтра 15 октября: Близнецам - действие, Ракам - решение

12:48

Капуста со сладким перцем и чесноком: главное правило быстрого маринования

12:36

Люди тяжело ранены: РФ атаковала оптовый склад в Луцке, первые детали

12:33

Папе Римскому диагностировали рак: что известно

12:26

Убийцу Тупака Шакура приговорили к пожизненному заключению – детали

12:15

Без крика и ссор: как правильно ограничивать детей в использовании гаджетов

12:00

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы

11:53

От бактерий до асфальта: почему мы так любим запах дождя и откуда он берется

11:44

Операция "Вивальди": украинские военные освободили еще 101 кв. км территории

10:59

В Украине ограничили работу Starlink: могут ли ВСУ остаться без связи на фронте

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости Ровно
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять