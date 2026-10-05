Украинцы могут сидеть без света до 16 часов в сутки уже в октябре – прогноз

Графики отключений в отдельных областях Украины уже вводились, но быстро отменялись. После последующих атак РФ ситуация может измениться.

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В столице могут ввести длительные отключения света / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Попенко:

Отключения электричества в Украине могут начаться в этом месяце

В случае повторных атак РФ киевляне могут надолго остаться без света

Не все объекты энергосистемы Украины хорошо защищены

Страна-агрессор Россия начала энергетический террор против Украины. Киев уже сумел выдержать несколько ударов по энергосистеме, но многие объекты критической инфраструктуры недостаточно защищены.

Поэтому председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко на YouTube-канале "Суперпозиция" предупредил украинцев о возможном начале отключений света уже в октябре.

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Очереди отключения света / Инфографика: Главред

По его словам, на данный момент оккупанты неоднократно атаковали энергообъекты в Киеве. Поэтому наибольшая угроза отключений существует именно для жителей столицы.

"Следующие удары могут привести к тому, что Киев уже в октябре будет сидеть по графикам (отключений - Главред) по 14–16 часов без света", - подчеркнул Попенко.

Скриншот из Telegram-канала Главред

Видео с комментарием Попенко о возможных отключениях света в столице можно посмотреть в Telegram-канале Главред по ссылке.

Почему РФ так рано начала атаковать энергообъекты Украины

Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, удары по украинской генерации и сетям Россия повторяет каждую зиму, начиная с сезона 2022–2023 годов. Отличие этого года - энергетический террор начался раньше.

Причина, вероятно, в технологическом окне. Москва стремится успеть до того, как Украина разработает эффективные средства противодействия российским баллистическим ракетам и реактивным беспилотникам, которые уже нанесли значительные разрушения.

Отключения света в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал , что РФ уже наносит удары по отдельным энергетическим объектам Украины, система пока выдерживает нагрузку, и украинцы остаются с электричеством. Однако так может продолжаться еще недолго.

Ранее сообщалось, что масштабные отключения электроэнергии этой зимой возможны в Киеве, Одессе, Кривом Роге и Харькове, однако сценария с многонедельными отключениями для большей части страны нет.

Накануне стало известно, что предстоящая зима с точки зрения энергообеспечения может оказаться значительно легче предыдущих. Поэтому ситуация с электричеством этой зимой будет значительно лучше.

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О персоне: Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал председателем комитета по ЖКХ, благоустройству, экологии и охране окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

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