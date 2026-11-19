Вы узнаете:
- Почему зимой на стекле появляется конденсат и чем он опасен
- Как обычная соль помогает снизить влажность у окон
- Какие бытовые привычки помогают предотвратить появление влаги и плесени
С наступлением холодов на окнах всё чаще появляются капли воды. Особенно заметной проблема становится утром, когда стекло покрывается влагой после ночи. Если регулярно не удалять конденсат, он может привести к появлению плесени, повреждению оконных рам и подоконников.
Главред расскажет, как уменьшить количество влаги с помощью обычной поваренной соли.
Как соль помогает избавиться от конденсата на окнах
По словам специалиста по окнам Аллана Рида, небольшая миска с солью может работать как естественный поглотитель влаги, пишет Express. Она помогает уменьшать количество водяного пара в воздухе, который оседает на холодном стекле и образует капли конденсата.
"Звучит почти слишком просто, но на самом деле это так. Небольшая мисочка с солью действует как естественный осушитель, поглощая влагу из воздуха, прежде чем она осядет на окнах. Это старый способ, который мы до сих пор рекомендуем клиентам, ищущим быстрое и недорогое решение", - пояснил Аллан Рид.
Для этого достаточно насыпать немного соли в небольшую миску и поставить её на подоконник в комнате, где регулярно появляется конденсат. Сделать это можно вечером перед сном.
Альтернативой соли станет силикагель - материал, который также хорошо поглощает влагу. В то же время поваренная соль более доступна, ведь обычно она уже есть дома.
Важно периодически заменять содержимое миски. Если соль становится влажной и слипается, это означает, что она уже впитала определённое количество воды и требует замены.
Что ещё поможет предотвратить появление конденсата
Одной миски с солью может быть недостаточно, особенно если в помещении скапливается много влаги.
Прежде всего, утром рекомендуем вытирать воду со стекол и подоконников, чтобы влага не оставалась на поверхностях в течение дня. Также полезно ненадолго открывать окна для проветривания. Это поможет вывести влажный воздух из комнаты.
Еще одна рекомендация - не закрывать вентиляционные отверстия. Даже в холодное время года важно поддерживать циркуляцию воздуха в доме. Кроме того, стоит проверять состояние оконных уплотнителей: поврежденные элементы могут быть одной из причин постоянного скопления влаги.
Эксперт также советует не ставить мебель вплотную к наружным стенам. Небольшое расстояние между ними улучшит циркуляцию воздуха и поможет снизить риск появления сырости.
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