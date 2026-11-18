Мониторы фиксируют доставку баллистических и гиперзвуковых ракет.

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Россия готовится к удару по Украине / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Кратко:

Россия развертывает установки "Искандер" у границы

Предупреждений о запусках пока нет

Наблюдатели не исключают атаки в ближайшее время

Страна-агрессор Россия может готовить массированный удар по Украине. Оккупанты уже сосредоточили ракетное вооружение сразу в трех приграничных регионах: Брянской, Воронежской и Курской областях. Об этом сообщил мониторинговый канал єРадар.

Наибольшая активность зафиксирована на направлении, граничащем с Черниговской и Сумской областями. Там оккупанты не только пополняют запасы, но и готовят пусковые комплексы к работе.

видео дня

"Противник осуществил подвоз баллистических ракет и снаряжения установок "Искандер" в Брянской области, ориентировочно до 10 баллистических ракет", - говорится в сообщении.

Кроме того, мониторы фиксируют появление в Воронежской области партии баллистических ракет "KN-23" северокорейского производства. В то же время в Курскую область доставлены ракеты "Циркон".

Точных сообщений о том, когда именно оккупанты задействуют накопленный арсенал, пока нет.

"На данный момент предупреждений о возможном применении нет. Однако на фоне оснащения установок атака может произойти в любой момент. Особенно с учетом истерики из-за Крымского моста", - подчеркнули мониторы.

"Циркон" / Инфографика: Главред

Какой новый реактивный дрон испытывает РФ

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Россия проводит исследовательские испытания реактивного дрона "Герань-6", который сможет разгоняться до 1000 км/ч и нести достаточно крупную боевую часть.

По его словам, реактивные "Шахеды" и другие реактивные беспилотники летают со скоростью от 500 до 1000 км/ч - как крылатые ракеты. Если аппарат летит со скоростью около 800 км/ч, перехватчик должен двигаться как минимум так же быстро, поэтому эффективное кинетическое уничтожение таких целей чрезвычайно сложно.

"Мы должны быть к этому готовы", - подчеркнул он.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, днем в среду, 18 ноября, страна-агрессор Россия атаковала Киев дронами. В Печерском районе зафиксировано попадание обломков БПЛА в 28-этажный жилой дом на уровне 11-го этажа.

Российские оккупационные войска 18 ноября атаковали "Шахедами" центр Одессы. Повторные удары пришлись на время, когда на место уже прибыли спасатели и полицейские. Под атаку попал жилой сектор. К сожалению, есть погибшие.

Утром 18 ноября российская армия нанесла удар по рынку в Златополе в Харьковской области. Ранены 12 человек, среди них 11-летний мальчик.

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