Металлическая крыша, тёмная бочка и крышка от комаров - три условия, без которых накопленная вода может нанести вред грядкам.

https://glavred.info/sad-ogorod/doshchova-voda-dlya-polivu-krashcha-za-vodoprovidnu-yak-zibrati-jiji-bez-vitrat-10813172.html Ссылка скопирована

Джим и Мэри Компетти рассказали, как собирать дождевую воду / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, pexels.com, owgarden.com

Вы узнаете:

Чем дождевая вода полезнее для растений

Как собрать дождевую воду с крыши без лишних затрат

Как хранить воду, чтобы в ней не появились водоросли

Дождевая вода для полива подходит растениям лучше, чем водопроводная или колодезная: в ней нет хлора, солей и избытка минералов, которые вредят рассаде. Собрать её можно практически бесплатно - достаточно водостока, чистой бочки с крышкой и подходящего места для хранения. Так же, как и время полива огорода, источник воды напрямую влияет на урожай. Об этом говорится в материале садового сайта и подкаста Simple Garden Life. Садоводы Джим и Мэри Компетти советуют начать с самого простого - перенаправить воду из водосточной трубы в емкость.

Чем полезна дождевая вода для растений

Вода из городского водопровода часто содержит соли, хлор и другие химические вещества, которые используются для её очистки. Такие примеси могут наносить вред растениям, особенно нежным молодым сеянцам и рассаде.

видео дня

Колодезная вода тоже имеет свои недостатки. Она может содержать высокие концентрации железа, извести и других минералов, а если вода проходит через умягчитель, проблемой становится ещё и соль.

По словам авторов, хлорированная или обработанная вода изменяет и свойства удобрений. Компостный чай, настой вермикомпоста и даже магазинные жидкие удобрения могут иметь иной состав, если разбавлять их такой водой.

Дождевая вода, напротив, наиболее естественна и чиста. В ней могут содержаться мелкие частицы из воздуха, но по сравнению с водопроводной или колодезной водой она является гораздо лучшим выбором для полива.

Как собрать дождевую воду с крыши

Самый простой способ - использовать имеющуюся систему желобов и водостоков. Дождь стекает с крыши в желоба, далее в водосточную трубу и обычно просто уходит в канализацию или во двор.

Перенаправить эту воду в емкость можно двумя способами:

обрезать водосточную трубу так, чтобы вода стекала прямо в бочку, еврокуб или ведро;

установить на трубу дождевой переключатель (дивертор), который направляет воду в бочку, а когда она заполнена - в обычный слив.

Важное значение имеет и кровля. Лучше всего для сбора дождевой воды подходят металлические крыши, ведь они почти не загрязняют воду. С битумной черепицей тоже можно работать, но стоит установить фильтр, чтобы в емкость не попадала битумная крошка.

Отфильтровать воду можно обычным фильтром, ситом или даже капроновым чулком на входе. Авторы советуют быть особенно осторожными со старыми кровлями: в таких материалах может содержаться асбест и другие вредные вещества, которые попадают в воду.

Смотрите видео - Как организовать сбор дождевой воды в еврокубе своими руками:

Какую бочку для дождевой воды выбрать

Для хранения подойдет любая чистая емкость, в которой можно безопасно держать воду, покупная или самодельная. Авторы Simple Garden Life перечисляют следующие варианты:

небольшие бочки для дождевой воды;

ведра на 20 литров с крышками;

еврокубы, но только если известно, что в них хранили ранее;

специальные резервуары, выдерживающие давление.

Главное - тщательно вымыть емкость и не использовать тару из-под химикатов или едких веществ. Рисковать здоровьем растений и своим собственным, по словам авторов, не стоит.

Если емкость прозрачная, её нужно защитить от света, иначе со временем в воде появятся водоросли и плесень. Для этого бочку достаточно накрыть тёмным брезентом или другим плотным материалом.

Воду также обязательно накрывают крышкой. Так в ней не будут размножаться комары, а домашние животные и маленькие дети не смогут залезть внутрь.

Как поливать дождевой водой из бочки

В зависимости от системы к емкости можно присоединить кран, чтобы набирать воду в лейку, или подключить шланг. Некоторые резервуары даже позволяют создавать давление и подавать воду в любую точку участка.

Бочку стоит поставить как можно выше, чтобы вода стекала самотеком. Даже при ручном наборе воды так не придется наклоняться, а при поливе из шланга появится дополнительный напор.

Если резервуар не выдерживает давления, на садовый шланг можно установить недорогой проточный насос. Его легко подключить, а когда он не нужен - убрать на хранение.

Как правильно поливать помидоры / Инфографика: Главред

Действительно ли дождевая вода лучше для растений

Иностранные садоводы подтверждают, что главное преимущество дождевой воды - её кислотность. Эксперт по растениям сервиса Flowercard Лиам Леппинг в комментарии изданию Gardening Etc объяснил, что она имеет более низкий pH, чем вода из шланга, и содержит полезные для роста вещества.

"Дождевая вода всегда лучше всего подходит для ваших растений, поскольку имеет более низкий pH, чем вода из шланга. В ней больше нитратов, которые помогают растениям расти, а также больше кислорода, чтобы они были здоровыми", - отметил он.

С ним согласна Сара Диксон - маркетинг-менеджер компании Hozelock, производящей садовое оборудование для полива. Она советует воспринимать дождь не как помеху, а как бесплатный ресурс для сада.

"Хотя мы часто считаем дождь чем-то плохим, что может испортить наши планы, для полива сада это прекрасный источник орошения, особенно потому, что он имеет идеальный pH для большинства растений и способствует лучшему росту", - пояснила Диксон.

Как сообщал Главред, чрезмерный полив может навредить огороду не меньше, чем засуха. Издание Southern Living поясняло, что признаки переувлажнения огорода чаще всего проявляются в жару на тяжелых глинистых почвах. Одним из первых сигналов становится плохая всхожесть семян, которые из-за недостатка воздуха могут сгнить.

Не все культуры одинаково хорошо переносят и способ полива. Помидоры и клубника относятся к растениям, которые не любят полива из шланга из-за нежной листвы. Для них садовод Линдси Частейн советует капельное орошение или режим распыления.

Важную роль играет и время полива. Издание Express назвало лучшее время суток для полива растений в жару. Одной из самых распространенных ошибок садоводов является полив почвы в разгар дня.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред