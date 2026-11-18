Оттава выделит 45 млн канадских долларов на чешскую инициативу, доведя свой вклад в неё до более чем 500 млн.

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Канада объявила о новой военной помощи Украине в размере 120 млн долларов / Коллаж: Главред, фото: 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, president.gov.ua

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Канада выделила Украине новый пакет помощи на сумму около $120 млн

Большая часть средств пойдет на датчики для систем ПВО

ВСУ получат патроны калибра 20 мм и сухие пайки со складов Канады

Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму около $120 млн. Средства пойдут на чешскую инициативу по закупке боеприпасов, датчики для украинской противовоздушной обороны и зимнее снаряжение для военных. Кроме того, ВСУ получат из запасов канадской армии до 1,6 млн патронов калибра 20 мм и около 250 тыс. индивидуальных сухих пайков.

О пакете помощи 17 ноября объявил министр национальной обороны Канады Дэвид Макгинти на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. Об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Канады.

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Министр подчеркнул, что Украина продолжает защищать свой народ, территорию и суверенитет от агрессии страны-агрессора РФ. По его словам, поддержка Канады должна и в дальнейшем соответствовать потребностям украинских сил на поле боя.

"Канада и впредь будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заявил Макгинти.

Что вошло в новый пакет помощи Канады

Наибольшую сумму Оттава направит на закупку специализированных датчиков MX-15D канадской компании WESCAM для украинских систем ПВО. В целом новый пакет состоит из следующих позиций:

45 млн канадских долларов (около $35 млн) - на чешскую инициативу по боеприпасам;

80 млн канадских долларов (около $62 млн) - на датчики MX-15D для противовоздушной обороны;

30 млн канадских долларов (около $23 млн) - на зимнее снаряжение: водонепроницаемые ботинки, зимние куртки, термобелье и спальные мешки;

до 1,6 млн патронов калибра 20 мм для борьбы с ударными дронами и около 250 тыс. сухпайков - из запасов Вооруженных сил Канады.

С учетом нового транша общий вклад Канады в чешскую инициативу превысил 500 млн канадских долларов. По данным канадского оборонного ведомства, в рамках этой инициативы Украина, в частности, получает ракеты для ПВО AIM-7, R-73 и R-27. Стоимость патронов и сухих пайков в общую сумму пакета не входит.

Сколько Канада уже передала Украине

С февраля 2022 года Оттава предоставила Киеву более 8,5 млрд канадских долларов военной помощи из общего объема помощи в размере около 25,5 млрд. Также Канада продлила до 2029 года операцию UNIFIER по подготовке украинских военных.

Слабеет ли поддержка Запада для Украины

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в интервью Главреду отметил, что европейские партнеры, вопреки расчетам Кремля, не сворачивают поддержку Киева.

"Особенно с учетом того, что Европа, вопреки ожиданиям Кремля, не прекращает помогать Украине", - подчеркнул эксперт.

По словам Гончара, объемы поддержки не сокращаются, а растут.

"Наоборот, эта помощь продолжается и даже наращивается", - пояснил он.

Эксперт добавил, что в Москве хорошо понимают роль Европы для украинской обороны.

"Россияне видят, что Европа стала для Украины мощным тылом", - сказал Гончар.

Помощь Канады Украине - новости

Как сообщал Главред, Канада готова присоединиться к европейской антибаллистической программе Freyja. По словам Владимира Зеленского, Оттава поможет Киеву с ракетами-перехватчиками для ПВО. Кроме того, Канада и Украина готовят масштабное соглашение о беспилотниках Drone Deal.

Канада также ищет новые способы финансовой поддержки Украины. Как писала FT, Оттава ведет переговоры с ЕС о присоединении к программе финансирования кредита для Украины на 90 млрд евро. Такие шаги Канада предпринимает на фоне конфликта с США.

Сотрудничество двух стран охватывает и оборонное производство. Украина и Канада планируют наладить совместное производство дронов для ВСУ. Речь идет об усилении обеспечения украинской армии беспилотниками.

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