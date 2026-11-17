Ан-12 разбился недалеко от Кемерова во время аварийной посадки. Перед катастрофой экипаж подал сигнал бедствия, самолет не долетел до аэродрома 5 км.

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Что известно о последствиях крушения Ан-12 в России / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые факты:

В Кемеровской области разбился военный Ан-12

По предварительным данным, погибли три человека

В Кемеровской области России разбился военно-транспортный самолет Ан-12. По предварительным данным, в результате авиакатастрофы ликвидирован весь экипаж самолета. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. Информацию об инциденте также подтвердил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

Самолет упал в поле недалеко от села Ягуново, не долетев примерно 5 км до аэродрома.

видео дня

По данным СМИ, Ан-12 следовал из Новосибирска в Канск и перевозил запчасти. Перед падением экипаж подал сигнал бедствия. Предполагаемой причиной аварии называют техническую неисправность.

Местные жители заметили падение воздушного судна после того, как увидели в небе огненный след.

Российские СМИ также сообщают, что в результате катастрофы уничтожен весь экипаж, 17 человек.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк подтвердил факт авиационного происшествия в районе Ягуново. По его словам, на месте работают оперативные службы. В то же время официально тип самолета и количество погибших он не уточнил.

В российских Telegram-каналах также публикуют видео предполагаемого падения самолета.

Сообщение в Telegram-канале "Главред" / Скриншот

Смотрите видео падения самолета в Кемеровской области РФ по ссылке в Telegram.

В октябре Россия потеряла рекордное количество самолетов

Российская армия в октябре 2026 года потеряла 11 боевых самолетов и один вертолет. Это самые большие авиационные потери РФ за год. Особое значение имеют семь уничтоженных Су-34 - основных носителей управляемых авиабомб, которые российские войска применяют на фронте. Об этом свидетельствуют подсчеты оинтерского проекта Oko Gora.

По подсчётам "Око Гора", среди потерь РФ - семь Су-34, один Су-35, Су-30СМ и другие самолёты, окончательное подтверждение потери которых ещё требуется. Также Россия потеряла один вертолёт.

До этого, в сентябре, российская армия потеряла два истребителя Су-35С, которые столкнулись в воздухе, транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, а также пять вертолетов Ка-52, Ми-28 и Ми-8.

29 сентября началась новая фаза потерь стратегической авиации РФ. В Амурской области разбился стратегический бомбардировщик Ту-95МС. Погибли шесть членов экипажа.

Еще один показательный случай произошел 29 октября на аэродроме Ахтубинск в Астраханской области. Там из-за нештатной ситуации загорелся истребитель пятого поколения Су-57.

По предварительным данным, пожар начался во время запуска двигателя, после чего самолет полностью сгорел. Его потерю подтверждают спутниковые снимки.

Россия производит всего четыре Су-57 в год. Два таких самолета украинские силы поразили весной на аэродроме Шагол в Челябинской области, еще один российские военные сбили сами.

Потери российской авиации - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Минобороны РФ подтвердило катастрофу многоцелевого истребителя Су-30СМ, произошедшую 21 октября в Черняховском районе Калининградской области. По официальным данным ведомства, самолет выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности между селами Тимофеевка и Зеленый Бор. Оба пилота успели катапультироваться, однако получили травмы и были доставлены в военный госпиталь.

1 октября российский Telegram-канал 112 сообщал о падении военного вертолета Ми-8 в Аннинском районе Воронежской области. Отмечалось, что воздушное судно разбилось в поле вблизи местной трассы, а все три члена экипажа, находившиеся на борту, уничтожены на месте. По данным российских СМИ, предварительной причиной инцидента стала ошибочная работа собственной системы противовоздушной обороны, которая перепутала вертолёт с беспилотником.

Ранее, 29 сентября, Минобороны РФ и российские СМИ сообщили о падении стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС вблизи села Красноярово в Амурской области. Катастрофа произошла вскоре после взлета самолета, который принадлежал авиабазе "Украинка" и выполнял плановый полет без боекомплекта.

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