Российские пропагандисты признали, что ремонт затруднится, а снабжение армии будет осуществляться по трассе "Новороссия", которая подвергается обстрелу.

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Крымский мост подвергся ракетному обстрелу в ночь на 17 ноября / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Z-блогеры назвали обрушение арки самым серьёзным ударом по мосту

Снабжение Крыма по трассе "Новороссия" окажется под ударами дронов

Крымчанам советуют воздержаться от поездок в сторону моста

Российские Z-блогеры признали, что удар по Крымскому мосту в ночь на 17 ноября стал самым серьёзным повреждением путепровода с начала полномасштабного вторжения. В воду обрушилась арка автомобильной части вместе с проезжей частью. Пропагандисты прогнозируют сложное восстановление переправы, а снабжение оккупационных войск в Крыму, по их же словам, придется полностью перестроить через сухопутный коридор, который также находится под ударами.

Об атаке сообщил назначенный Кремлем глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов в Telegram. По данным мониторингового канала Крымский ветер, по мосту выпустили четыре крылатые ракеты, и одна из них, судя по видео очевидцев, попала в 227-метровую арку в центральной части сооружения.

видео дня

"На данный момент движение транспорта приостановлено. Просим жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов", - написал Аксенов.

Крымский мост после атаки 17 ноября / скриншот

Это уже второй удар по мосту за сутки. 16 ноября ВСУ атаковали переправу около сотни дронов, и правая арка со стороны полуострова отклонилась примерно на 15 градусов. В Кремле тогда назвали повреждения "незначительными", хотя движение по мосту останавливали более чем на 16 часов.

Что пишут Z-блогеры об обвале арки Крымского моста

Российский пропагандистский Telegram-канал "Два майора" констатировал, что автомобильная часть моста выведена из строя в третий раз с 2022 года. Успех удара там объясняют массивностью атаки и тем, что российскую ПВО просто "задавили" количеством.

"Как этого удалось добиться? Массированностью применения: по объекту попали более 10 крылатых ракет "Фламинго", не говоря уже о количестве дронов", - говорится в сообщении.

Как выглядел Крымский мост утром 17 ноября / скриншот

Автор канала "Русский инженер" утверждает, что сначала по мосту запустили несколько сотен дронов, чтобы разрядить российские зенитные ракетные комплексы, а уже потом нанесли удар ракетами Storm Shadow/SCALP и, возможно, "Фламинго". Главной причиной он называет стабильную связь через Starlink, которой, по его признанию, у российской армии нет.

"Удары по мосту наносились с интервалом буквально 4–5 минут. Тайминг просто нереальный. Связь у противника работала идеально, это и обеспечило такую высокую точность", - написал он.

Отдельно в "Двух майорах" пожаловались, что обломки арки упали именно в судоходный проход под мостом, и выразили надежду, что глубина позволит продолжить судоходство. Z-блогер "Тринадцатый" напомнил, что главный конструктор Fire Point Денис Штилерман заранее публично анонсировал такие удары, но в России от этого отмахивались.

"Теперь интересно посмотреть на ответные действия с нашей стороны. Хотелось бы, чтобы от [украинцев] (неценз.) остался пепел", - призвал он к мести.

Какие проблемы ждут крымчан после удара по мосту

Российский Минтранс объявил, что мост закрыли после повторной атаки, а водителям рекомендуют воздержаться от поездок в его сторону и следить за официальными сообщениями. Основной трафик между Крымом и Краснодарским краем сейчас принимает на себя Керченская паромная переправа. Оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал отложить поездки из Крыма в Россию.

"Тринадцатый" признал, что сочетание разрушенного моста с проблемами в энергетике ставит полуостров в крайне сложное положение.

"Без этого самого моста, с огромными проблемами в сфере энергетики, Крым просто превратится в чемодан без ручки", - написал Z-блогер.

Он также перечислил, что по сухопутному коридору "в полную силу летают Хорнеты", мост "сломали", а корабли в Черном и Азовском морях подвергаются обстрелам. По его мнению, перспектива для крымчан "не очень радужная".

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий строительство, заверил, что власти уже собрали "ресурсы, проектировщиков и строителей для восстановления" моста.

"Решаем с руководством регионов вопросы, связанные с логистикой", - отметил Хуснуллин.

Как оккупанты теперь будут поставлять войска в Крым

В программе "Два майора" самой большой проблемой назвали именно восстановление. В отличие от 2022 и 2023 годов, Силы обороны теперь могут наносить удары по плавучим кранам и ремонтным бригадам.

"Установить даже готовую арку в таких условиях - задача со звездочкой", - отметили в канале.

Логистику на полуостров, по оценке пропагандистов, придется полностью перестроить на трассу "Новороссия", которую уже атакуют дроны. В канале признали, что придется "по крайней мере вспомнить о сетках", которые должны были натянуть над дорогой еще весной. Еще в октябре пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявлял, что грузовики по мосту не пропускают, а топливо и тяжелую бронетехнику по нему не перебрасывают.

​ Атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Удастся ли изолировать Крым после удара по мосту: мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду отмечал, что цель ударов - не туристический сезон, а логистика российской армии на юге.

"Наша задача - прервать логистику россиян и их возможность пополнять группировки на Херсонском и Запорожском направлениях. А решить её можно, только превратив Крым в оперативный котёл", - подчеркнул специалист.

По словам Свитана, полностью уничтожить Керченский мост сложно, поэтому ключевым является огневой контроль над переправой.

"Если один-два раза в час в районе Керченского моста будет появляться наш дрон, россияне сами остановят переправу", - пояснил эксперт.

С ним соглашается соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко, который в комментарии УНИАН подчеркнул, что одного моста для изоляции полуострова недостаточно.

"Сами по себе удары, даже разрушение Крымского моста, не решат проблему. Нужно еще изолировать сухопутный коридор в Крым: Мелитополь, Мариуполь, трасса "Новороссия"", - отметил он.

Крымский мост - новости

Как сообщал Главред, еще 16 ноября ВСУ атаковали мост дронами. После этого на фотографиях заметили деформацию одной из арок и повреждения дорожного покрытия. Аксенов тогда пообещал ограничить движение до середины дня, а в Керчи развернули оперативный штаб.

В ночь на 17 ноября незаконно построенный страной-агрессором РФ Крымский мост в оккупированной Керчи вновь оказался под массированной атакой дронов и ракет. Арка автомобильной части переправы упала в воду, а один из пролетов обрушился.

После удара 17 ноября в сети появилось видео ракеты за секунду до попадания. Бывший заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко утверждает, что это крылатая ракета FP-5 "Фламинго". На сообщение об обрушении арки отреагировал соучредитель Fire Point Денис Штилерман.

Аналитики оценили последствия удара для Кремля. В Институте изучения войны заявили, что атака демонстрирует неспособность России защитить стратегические объекты. По оценке ISW, перебои на одном из двух путей в Крым увеличат нагрузку на другой.

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