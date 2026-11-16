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Запорожский бизнесмен Олег Кузьменко в последнее время вновь оказался в центре общественного внимания – на этот раз из-за громкого заявления о якобы затягивании расследования покушения на него и его жену в сентябре 2022 года.

Впрочем, как показывает расследование "СтопКор", за этим бизнесменом тянется гораздо более длинный и куда менее однозначный шлейф – от судебных исков в отношении миллионных активов в ОАЭ до попыток скрыть недвижимость от кредиторов и деловых партнеров из Москвы.

Напомним, 10 сентября 2022 года сам Кузьменко заявил, что в него и его жену бросили боевые гранаты. В качестве мотива он назвал давний имущественный конфликт. В сентябре 2026 года суд продлил меру пресечения трем обвиняемым по этому делу по ст. 257, ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 УК Украины. Приговора пока нет, поэтому все фигуранты считаются невиновными до тех пор, пока суд не установит иное.

видео дня

Однако, как подчеркивают журналисты, нынешний инцидент – далеко не первая "силовая разборка", в которой фигурирует сам Олег Кузьменко. Еще в ноябре 2021 года журналист Виктор Стаднюк в своем блоге на портале Korrespondent.net обнародовал другую резонансную историю. По его словам, Кузьменко в престижном ресторане "чуть не убил человека", однако инцидент удалось "замять" благодаря влиятельным покровителям.

"16 июля 2019 года в ресторане Khortitsa Palace Hotel Олег Кузьменко, который отдыхал там, поссорился с одним из посетителей. После этого он выхватил пистолет, прицелился в грудь оппонента и нажал на курок. Благодаря счастливому стечению обстоятельств произошла осечка, и "разборка" не закончилась смертельным исходом", – пишет Стаднюк.

При этом, как отмечает "СтопКор", о каких-либо процессуальных последствиях для бизнесмена пока ничего не известно, хотя видео этой стрельбы до сих пор доступно в сети.

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