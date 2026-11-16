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Настоящее сокровище с барахолки: как найти "клад" на секонд-хенде

Алексей Тесля
16 ноября 2026, 18:41
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Старая посуда, забытые предметы интерьера и аксессуары прошлых десятилетий могут представлять ценность.
барахолка, секонд-хенд, базар, рынок
Что можно найти на барахолке / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • На блошиных рынках можно встретить настоящие раритеты
  • Некоторые предметы представляют серьезный коллекционный интерес

Среди вещей, которые люди отправляют на распродажи, барахолки или просто выбрасывают, иногда встречаются настоящие раритеты.

Старая посуда, забытые предметы интерьера и аксессуары прошлых десятилетий могут представлять не только декоративный, но и коллекционный интерес, пишет Martha Stewart.

видео дня

Главное - знать, какие детали заслуживают внимания.

Винтажная посуда Pyrex

Современная посуда Pyrex по-прежнему выпускается, однако особую ценность для коллекционеров имеют модели прошлых лет. Цветные серии - от нежно-розовых до насыщенно-бирюзовых и красных - пользуются устойчивым спросом. Стоимость отдельных экземпляров начинается примерно от 50 долларов, а редкие узоры и ограниченные серии могут оцениваться в сотни и даже тысячи долларов. Перед походом в комиссионный магазин полезно изучить наиболее востребованные коллекции, чтобы не пропустить действительно интересную находку.

Старинный хрусталь

Когда-то хрустальные вазы, сервизы и чаши считались желанными подарками и украшением практически каждого дома. Сегодня многие из них оказались на полках магазинов подержанных вещей, поскольку прежняя мода на хрусталь заметно ослабла. Тем не менее такие предметы снова привлекают внимание любителей классических интерьеров. Изящная ваза или массивная чаша могут стать эффектным декоративным акцентом, особенно если сохранились в хорошем состоянии.

Украшения из бакелита

Этот ранний вид пластика активно использовался в XX веке для изготовления бытовых предметов и украшений. Наибольшую известность получили массивные разноцветные браслеты, которые сегодня особенно интересуют коллекционеров винтажной бижутерии. В зависимости от редкости, цвета и сохранности отдельные изделия стоят сотни долларов, а наиболее ценные экземпляры - несколько тысяч. Поэтому необычные старые украшения не стоит оценивать исключительно по их внешнему виду.

Посуда из жадеита

Молочно-зеленая посуда из жадеита стала особенно популярной в 1940-х годах благодаря производителям Fire-King и McKee. Сегодня винтажные изделия этих марок высоко ценятся: некоторые предметы продаются за 500 долларов и дороже. В антикварных магазинах и на онлайн-площадках цены могут быть довольно высокими, но иногда подобную посуду удается обнаружить среди обычных кухонных принадлежностей. Характерный зеленоватый оттенок - первый признак, на который стоит обратить внимание.

Латунные подсвечники

Декор из цельной латуни способен придать интерьеру выразительность, однако новые изделия и качественный антиквариат нередко стоят дорого. В комиссионных магазинах выбор подсвечников обычно гораздо доступнее. Здесь можно найти как простые модели, так и массивные экземпляры с интересными деталями. Это один из тех предметов, которые позволяют обновить интерьер без существенных затрат.

Карнавальное стекло

Главная особенность карнавального стекла - радужные переливы на поверхности, чаще всего с оранжевым оттенком, хотя встречаются зеленые и бирюзовые варианты. Подобные изделия производились преимущественно в первой половине XX века. Сегодня редкие экземпляры становятся предметом серьезных коллекционных торгов: их стоимость может достигать тысяч и даже сотен тысяч долларов. В комиссионных магазинах стоит осматривать вазы, тарелки, миски и декоративную посуду, обращая внимание на характерный переливающийся блеск.

Изделия из бамбука и ротанга

Плетеный декор остается востребованным благодаря натуральной фактуре и способности гармонично вписываться в разные интерьерные стили. Особенно интересно выглядят старые светильники, абажуры, подносы, коробки и подставки для растений. Помимо эстетической привлекательности, некоторые изделия ручной работы могут иметь коллекционную ценность.

Какие вещи не стоит покупать в секонд-хенде
/ Инфографика - Главред

Авторская керамика

Ручная керамика интересна прежде всего своей неповторимостью. На стоимость изделия влияют имя мастера, техника изготовления, состояние и наличие авторской подписи. Работы известных керамистов могут оцениваться более чем в тысячу долларов. Даже если конкретная вещь не представляет большой рыночной ценности, ее оригинальная форма и особенности исполнения делают ее достойным украшением дома.

Деревянный декор

Старинные деревянные предметы помогают добавить интерьеру тепла и естественности. Небольшие скульптуры, шкатулки, подносы и другие аксессуары легко найти среди подержанных вещей. Особого внимания заслуживают изделия ручной работы и предметы из старой древесины: качество материала и мастерство исполнения могут существенно повышать их стоимость.

Серебряные столовые приборы

В комиссионных магазинах иногда можно встретить серебряные приборы по цене обычной металлической посуды. Причина проста: продавцы не всегда распознают материал и его реальную стоимость. Особенно интересны полные столовые комплекты, но и отдельные сервировочные предметы заслуживают внимания. Перед покупкой важно проверить клейма и отличить цельное серебро от посеребренных изделий.

Винтажные рамы для картин

Красивая рама способна заметно изменить восприятие картины или фотографии, однако качественные модели в обычных магазинах стоят недешево. В комиссионных отделах нередко встречаются деревянные, резные и позолоченные варианты по гораздо более привлекательным ценам. Некоторые старинные рамы сами по себе представляют антикварный интерес и могут стоить значительно больше, чем за них просит продавец.

Мрамор и натуральный камень

Каменные аксессуары ценятся за выразительную фактуру, долговечность и солидный внешний вид. В поисках интересных экземпляров стоит присмотреться к мраморным подносам, вазам и небольшим декоративным предметам. Важный ориентир - материал: изделия из цельного камня обычно ощутимо тяжелее пластиковых имитаций. Также стоит оценить качество обработки и сохранность поверхности.

Чугунная посуда

Чугунная утварь отличается исключительной долговечностью: при правильном уходе сковороды и формы для выпечки могут служить десятилетиями. Поэтому старые экземпляры по-прежнему востребованы и нередко оказываются выгоднее новых. В комиссионных магазинах можно найти добротную посуду за небольшие деньги. При покупке достаточно внимательно проверить ее на наличие трещин и серьезных повреждений - хорошо сохранившаяся чугунная вещь еще долго будет полезна на кухне.

Смотрите видео - большая барахолка:

Видео посвящено прогулке по знаменитым парижским блошиным рынкам в поисках интересных винтажных вещей и антикварных предметов. Зритель знакомится с атмосферой торговых рядов, где среди старинных украшений, редкого фарфора и предметов декора можно обнаружить настоящие сокровища прошлого. Завершается путешествие демонстрацией и распаковкой приобретенных находок, позволяющей подробнее рассмотреть необычные вещи и оценить их особенности.

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