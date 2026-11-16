Зачем хозяева раскладывают лавровый лист в курятнике: неожиданная польза специи

Вы узнаете:
- Зачем класть лавровый лист в курятник
- Действует ли эта специя против мышей и крыс
- Какие меры необходимы для полной защиты курятника
Лавровый лист, который птицеводы раскладывают в курятниках, может отпугнуть мышей и крыс, но сам по себе не избавит хозяйство от грызунов. Вредителей в первую очередь привлекает еда, поэтому пока в помещении остаётся доступный корм, резкий запах специи их не остановит, сообщает Mon Jardin & Ma Maison
Совет класть лавровые листья в курятник давно распространяется в сети. Некоторые хозяева подходят к делу творчески: нанизывают листья на нитку и развешивают гирлянды под потолком. Рассчитывают на то, что грызуны не переносят аромат этой специи и будут обходить помещение стороной.
Для владельцев птицы этот вопрос не второстепенен. От здоровья и комфорта кур напрямую зависит яйценоскость, поэтому хозяева ищут простые способы уберечь курятник от незваных гостей.
Мнения птицеводов разделились
Часть владельцев кур уверяет, что после появления лавровых листьев мышей и крыс стало меньше или они исчезли вовсе. Скептики считают, что результат мог быть обусловлен стечением нескольких обстоятельств, а не только специей.
Авторы издания предупреждают: полагаться на лавр как на единственное средство не стоит. Грызуны идут туда, где можно поживиться, и если находят в курятнике корм, то возвращаются снова и снова, сколько бы душистых листьев там ни висело.
Как комплексно защитить курятник
В то же время грызуны действительно не любят резких запахов, и аромат лавра здесь не исключение. Поэтому издание советует сочетать специю с базовыми мерами:
хранить корм, который куры не доели, в герметичных контейнерах;
регулярно проветривать и чистить курятник вместе с насестами;
заделать все отверстия и щели.
Эти меры ограничат доступ в помещение посторонним, а лавровый лист поможет изгнать вредителей, которые всё же остались. Курятник, где нечем полакомиться и к тому же неприятно пахнет, для грызунов перестаёт быть привлекательным местом.
Смотрите видео о том, как защитить кур от вшей и перьевых клещей:
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