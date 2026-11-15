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Усть-Луга в огне: спутники показали последствия мощной атаки на топливный хаб

Алексей Тесля
15 ноября 2026, 21:14
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Публикуются спутниковые снимки российского экспортного узла на Балтике в поселке Усть-Луга, который в очередной раз подвергся атаке украинских дронов.
Порт Усть-Луга горит
Порт Усть-Луга подвергся атаке / Коллаж: Главред, фото: Exilevova, Astra

Главное:

  • В российском поселке Усть-Луга сгорели емкости в нефтепродуктами
  • Экспортный узел на Балтике подвергся атаке украинских дронов

Опубликованы новые данные о результативных ударах по нефтяному порту в российском поселке Усть-Луга.

Согласно новым данным, опубликованным Радио Свобода, в Усть-Луге после украинской атаки 11 ноября сгорели не менее пяти емкостей с нефтепродуктами.

видео дня

При этом публикует спутниковый снимок российского экспортного узла на Балтике в поселке Усть-Луга, который в очередной раз подвергся атаке украинских дронов 11 ноября.

На нём можно увидеть, что полностью выгорели не менее пяти ёмкостей с нефтепродуктами, рядом с другими видны остатки пены для тушения пожара".

Screenshot
/ Скриншот

Удары по российским НПЗ усиливают проблемы с топливом

Российская нефтеперерабатывающая отрасль сталкивается с нарастающими трудностями из-за регулярных атак украинских Сил обороны на профильные предприятия. Последствия повреждений постепенно отражаются на внутреннем рынке нефтепродуктов, а накопительный эффект становится все ощутимее.

Эксперт по международной энергетике Михаил Гончар в беседе с изданием "Главред" отметил, что нынешние перебои с обеспечением России топливом связаны с последовательным воздействием на нефтеперерабатывающий сектор с начала 2026 года. По его оценке, давление на отрасль со временем только усиливается.

Пока российским нефтяным компаниям удается сдерживать развитие масштабного дефицита за счет ранее накопленных запасов. Именно они позволяют поддерживать оптовые поставки даже в условиях повреждения производственных мощностей отдельных НПЗ.

Однако дальнейшее развитие событий может оказаться гораздо менее благоприятным для российского рынка. Эксперт обращает внимание на уязвимость южных регионов страны, где существенное значение для снабжения топливом имеет Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Новые повреждения этого предприятия способны дополнительно осложнить ситуацию с поставками нефтепродуктов.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ
/ Инфографика: Главред

Удары по российским НПЗ - новости по теме

Ранее Главред сообщал, что Силы обороны продолжают наносить удары по нефтеперерабатывающим предприятиям страны-агрессора. В ночь на 3 ноября дроны атаковали Ярославский НПЗ, где вспыхнул масштабный пожар. В сентябре этот завод уже останавливался после удара.

Напомним, что под ударами оказалась вся пятерка самых мощных НПЗ России. Генштаб ВСУ назвал пострадавшие заводы, среди которых и Саратовский. После атаки этот завод остановил работу.

Как сообщалось, дроны атаковали Омск, расположенный в 2500 км от украинской границы. Взрывы в городе не утихали несколько часов, а мониторинговые каналы сообщали о пожаре на Омском НПЗ. В аэропорту Омска временно ограничили рейсы.

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