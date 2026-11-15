В SpaceX объяснили ограничения Starshield для Украине: СМИ узнали детали

Появилось объяснение ограничений в работе Starshield, используемой для военных нужд.

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Ограничение Starshield сказывается на противодействии дронам РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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SpaceX сообщила украинской стороне о ситуаии вокруг Starshield

Ограничения в работе связаны с технической проблемой

Компания SpaceX сообщила украинской стороне о ситуаии вокруг функционирования спутниковой системы Starshield.

Ограничения в ее работе, используемой для военных нужд, связаны с технической проблемой, пишет Нromadske.

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Отмечается, что такую информацию озвучил журналист американского PBS Ник Шифрин со ссылкой на временного поверенного в делах Украины в США Дениса Сеника.

Никаких дополнительных объяснений относительно того, почему на оккупированных территориях Украины скорость Starshield ограничена уже несколько дней подряд, Киев так и не получил.

/ Инфографика: Главред

Почему украинским дронам-перехватчикам сложно противодействовать реактивным БПЛА

Российские ударные беспилотники продолжают атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, в том числе подстанции. Одной из причин трудностей с их перехватом стали ограничения скорости работы спутниковой связи Starshield в прифронтовых районах и на временно оккупированных территориях. Об этой проблеме сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, из-за установленных ограничений украинские беспилотники-перехватчики могут терять контакт с операторами во время полета. Это особенно осложняет борьбу с реактивными версиями российских "Шахедов", которые развивают более высокую скорость.

Зеленский уточнил, что перебои со связью возникают при разгоне украинских аппаратов примерно до 161 км/ч. В результате перехватчики теряют возможность полноценно выполнять поставленные задачи и не всегда способны догнать скоростные ударные дроны противника.

Starlink в Украине - новости по теме

Ранее сенаторы-демократы Джин Шахин и Крис Кунс потребовали от Илона Маска сохранить все документы, касающиеся ограничений, которые SpaceX ввела для Украины на пользование спутниковыми сервисами Starlink и Starshield. До 30 ноября миллиардер должен письменно подтвердить, что компания приняла все необходимые меры для сохранения документации.

Напомним, основатель SpaceX Илон Маск лично принял решение ограничить скорость работы военной версии спутникового интернета Starlink, от которого критически зависят Силы обороны Украины.

Как сообщал Главред, руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что ограничения скорости Starlink и Starshield наносят удар по украинской противовоздушной обороне и сужают её возможности по уничтожению вражеских воздушных целей. Причины ограничений украинская сторона в настоящее время выясняет с партнерами в Соединенных Штатах.

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