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Курица, ананасы и оливки: рецепт яркого салата на Новый год

Марина Иваненко
15 ноября 2026, 10:32
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Салат с курицей, ананасами, маслинами и сыром станет ярким украшением праздничного стола. Простой рецепт из доступных ингредиентов.
Рецепт новогоднего салата
Рецепт новогоднего салата / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какие ингредиенты нужны для праздничного салата
  • Как сочетать курицу, ананасы и маслины
  • Как приготовить блюдо к новогоднему столу

Новогодний марафон рецептов набирает обороты! Если хочется разнообразить праздничное меню, стоит обратить внимание на салат с курицей, ананасами, болгарским перцем и маслинами. В нем сочетаются нежное мясо, сладковатые фрукты, сочные овощи и пикантные добавки. Главред расскажет подробнее.

Ранее мы рассказывали о том, что сельдь под шубой можно подать в виде эффектного рулета. Какие ингредиенты понадобятся, как правильно сформировать слои и украсить праздничную закуску.

видео дня

Рецептом поделилась в Instagram anna_polyn_. Блюдо отличается ярким внешним видом и интересным сочетанием вкусов. Салат не требует сложных ингредиентов или длительного приготовления, поэтому может стать удачным дополнением к новогоднему столу.

Ингредиенты для праздничного салата

Для приготовления понадобятся:

  • куриное филе - 300–400 г;

  • консервированные ананасы - 1 банка;
  • болгарский перец - 1 шт.;
  • твёрдый сыр - 150 г;
  • маслины без косточек - 100–150 г;
  • майонез - по вкусу;
  • соль - по вкусу.

Как приготовить салат с курицей и ананасами

Сначала отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности. Для аромата можно добавить лавровый лист и специи. Готовое мясо остудите, а затем нарежьте небольшими кубиками или разберите на волокна.

Болгарский перец очистите от семян и нарежьте кубиками или тонкой соломкой. Ананасы достаньте из банки и слейте лишний сироп. Если кусочки большие, измельчите их.

Видео-рецепт можно посмотреть здесь:

Твёрдый сыр натрите на средней или крупной тёрке. Маслины нарежьте кольцами, оставив несколько штук для украшения готового блюда.

В глубокой миске смешайте куриное филе, ананасы, болгарский перец, сыр и маслины. Добавьте майонез, при необходимости посолите и тщательно перемешайте все ингредиенты.

Перед подачей переложите салат в красивую салатницу и украсьте кольцами маслин или свежей зеленью. По желанию блюдо можно ненадолго поставить в холодильник, чтобы оно охладилось.

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