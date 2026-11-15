Курица, ананасы и оливки: рецепт яркого салата на Новый год

О чем вы узнаете:
- Какие ингредиенты нужны для праздничного салата
- Как сочетать курицу, ананасы и маслины
- Как приготовить блюдо к новогоднему столу
Новогодний марафон рецептов набирает обороты! Если хочется разнообразить праздничное меню, стоит обратить внимание на салат с курицей, ананасами, болгарским перцем и маслинами. В нем сочетаются нежное мясо, сладковатые фрукты, сочные овощи и пикантные добавки. Главред расскажет подробнее.
Ранее мы рассказывали о том, что сельдь под шубой можно подать в виде эффектного рулета. Какие ингредиенты понадобятся, как правильно сформировать слои и украсить праздничную закуску.
Рецептом поделилась в Instagram anna_polyn_. Блюдо отличается ярким внешним видом и интересным сочетанием вкусов. Салат не требует сложных ингредиентов или длительного приготовления, поэтому может стать удачным дополнением к новогоднему столу.
Ингредиенты для праздничного салата
Для приготовления понадобятся:
куриное филе - 300–400 г;
- консервированные ананасы - 1 банка;
- болгарский перец - 1 шт.;
- твёрдый сыр - 150 г;
- маслины без косточек - 100–150 г;
- майонез - по вкусу;
- соль - по вкусу.
Как приготовить салат с курицей и ананасами
Сначала отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности. Для аромата можно добавить лавровый лист и специи. Готовое мясо остудите, а затем нарежьте небольшими кубиками или разберите на волокна.
Болгарский перец очистите от семян и нарежьте кубиками или тонкой соломкой. Ананасы достаньте из банки и слейте лишний сироп. Если кусочки большие, измельчите их.
Видео-рецепт можно посмотреть здесь:
Твёрдый сыр натрите на средней или крупной тёрке. Маслины нарежьте кольцами, оставив несколько штук для украшения готового блюда.
В глубокой миске смешайте куриное филе, ананасы, болгарский перец, сыр и маслины. Добавьте майонез, при необходимости посолите и тщательно перемешайте все ингредиенты.
Перед подачей переложите салат в красивую салатницу и украсьте кольцами маслин или свежей зеленью. По желанию блюдо можно ненадолго поставить в холодильник, чтобы оно охладилось.
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