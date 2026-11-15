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"Путь к новой войне": Макрон назвал опасный сценарий для Украины

Мария Николишин
15 ноября 2026, 08:43
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Президент Франции убежден, что Украине необходимо вступить в НАТО, а ограничение помощи Киеву означает, что вся Европа станет уязвимой.
'Путь к новой войне': Макрон назвал опасный сценарий для Украины
Макрон заговорил о роли Украины в НАТО / коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Главное из заявления Макрона:

  • Лидеры ЕС в Дублине определили два приоритета в отношении Украины
  • Первый - помочь Украине пережить зиму под ударами РФ
  • Второй - справедливый мир и многонациональные силы после перемирия

Поддержка Украины напрямую укрепляет коллективную безопасность, ведь война касается всей Европы. Такое заявление президент Франции Эммануэль Макрон сделал в обращении к французам после саммитов европейских лидеров в Дублине.

По словам французского лидера, на девятом саммите Европейского политического сообщества и неформальной встрече Европейского совета главной темой была Украина. Участники сосредоточились на двух приоритетах. Первый из них - помочь стране пережить зиму.

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Макрон подчеркнул, что переговоры с представителями США лишь подтвердили: Путин не настроен договариваться. Российская армия не продвигается, а наоборот отступает и несет тяжелые потери. Поэтому Кремль усиливает удары по мирному населению и пытается оставить Украину зимой без света.

"Наша обязанность - сорвать эти планы. Это означает, что мы должны продолжать оказывать финансовую поддержку и помогать Украине защищать своих граждан, электростанции и энергосети", - подчеркнул он.

Отдельно президент Франции ответил тем, кто призывает сократить ресурсы для Киева. По его мнению, они фактически хотят навязать Украине несправедливое урегулирование, а значит, ставят под угрозу весь континент.

"Это прямой путь к новой войне. Франция не может придерживаться такой позиции", - добавил Макрон.

Каков второй приоритет европейских лидеров

Второй приоритет европейских лидеров - вместе с Украиной добиться справедливого и прочного мира.

Макрон убежден, что Европа должна стать одним из ключевых игроков этого процесса, поскольку от его результата зависит безопасность самого континента.

"Предусматривается поддержка украинской армии, а также подготовка многонациональных сил, которые могут быть развернуты после установления режима прекращения огня. Сейчас в Польше проходят учения, призванные продемонстрировать нашу готовность внести свой вклад", - отметил он.

Получит ли Украина место в НАТО

Французский лидер говорил и о евроатлантическом будущем Киева. По его мнению, членство в Североатлантическом альянсе для Украины является закономерным шагом.

"Хочу выразить свою убежденность в том, что Украина, обладающая крупнейшей в Европе регулярной армией, призвана играть ключевую роль наравне с НАТО - организацией, в которой ей и положено быть", - подчеркнул Макрон.

'Путь к новой войне': Макрон назвал опасный сценарий для Украины
Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Может ли война в Украине скоро закончиться

Народный депутат от партии "Голос", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что оснований ожидать скорого прекращения российской военной агрессии против Украины на сегодняшний день нет.

По его словам, Москва продолжает рассчитывать на достижение своих целей с помощью военного давления.

"Сейчас на поле боя не создано условий для того, чтобы Россия закончила войну. Они обстреливают нас, они видят, что их дроны все-таки долетают, они терроризируют наших граждан. И, по крайней мере, на зиму они понимают, что имеют определенное преимущество. По крайней мере, это шантаж тем, что они могут остановить работу инфраструктуры, остановить газоснабжение, водоснабжение. И они рассчитывают, что под этим давлением мы пойдем на переговоры и согласимся на условия, выгодные для них. И поэтому условий для того, чтобы что-то заканчивать, я не вижу", - подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук говорила, что украинцам следует готовиться к затяжной войне, поскольку Россия не прекращает расширять производство беспилотников и ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас есть окно возможностей для достижения договоренностей о завершении войны до конца 2026 года. В следующем году может измениться политическая ситуация в Европе, а определенные изменения уже происходят в США.

Спецпредставитель США Джаред Кушнер заявлял, что президент США Дональд Трамп настроен завершить войну, которую развязала страна-агрессор Россия, поскольку считает, что она длится слишком долго.

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