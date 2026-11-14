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В РФ заговорили о ликвидации Зеленского: пропагандисты сделали заявление

Виталий Кирсанов
14 ноября 2026, 17:08
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Российские пропагандисты связывают якобы снятый запрет с ударами дронов по Ленинградской области и порту Усть-Луга.
В РФ заговорили о ликвидации Зеленского: пропагандисты сделали заявление
Что стоит за вбросом о ликвидации Зеленского на Совбезе РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, t.me/news_kremlin, ua.depositphotos.com

Что известно:

  • Вброс о решении Совбеза РФ появился в "Московском комсомольце"
  • Пропагандисты связывают его с ударами по Усть-Луге
  • Доказательств заседания издание не приводит

На закрытом заседании Совета безопасности страны-агрессора РФ якобы приняли решение о физическом устранении президента Украины Владимира Зеленского и высшего военного руководства страны. Такую версию распространяют российские пропагандисты, хотя угрозы главе государства звучат не впервые - украинские спецслужбы уже сообщали о сорванных покушениях на президента.

Об этом 14 ноября сообщила российская пропагандистская газета "Московский комсомолец". Издание ссылается на военно-политические Telegram-каналы и сетевые СМИ, которые, в свою очередь, приводят информацию со ссылкой на собственные анонимные источники.

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Почему в РФ заговорили о ликвидации Зеленского

По утверждению пропагандистов, ранее в России якобы действовал негласный запрет на ликвидацию Зеленского и представителей украинского военного руководства. Теперь этот запрет будто бы решили снять.

Причинами такого шага в издании называют удары по Ленинградской области, в частности по портовой инфраструктуре Усть-Луги, а также неэффективность мер по защите российских объектов от атак беспилотников.

Неназванный источник газеты также призывает разрешить российским спецслужбам и воздушно-космическим силам РФ наносить удары по местам пребывания украинского руководства. При этом никаких документальных подтверждений проведения закрытого заседания Совбеза РФ или принятия на нем такого решения пропагандисты не приводят.

Сколько раз Зеленского пытались убить

Украинские спецслужбы уже не раз сообщали о предотвращенных покушениях на главу государства. В июне 2025 года тогдашний глава СБУ Василий Малюк рассказал о двух сорванных попытках - в Украине и в Польше, сообщала Армия Inform.

По словам Малюка, в Польше российский агент должен был совершить убийство прямо в аэропорту.

"Задачей агента было физическое устранение президента Владимира Зеленского в аэропорту Жешув", - рассказал глава СБУ.

Он уточнил, что спецслужбы установили два возможных способа нападения.

"Один из них - это был FPV-дрон, другой - снайперский комплекс", - пояснил Малюк.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ
Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Почему Кремль усиливает угрозы на фоне ударов по России?

Эксперт по международной безопасности Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко в интервью Главреду отмечал, что громкие заявления Кремля во многом призваны скрыть проблемы, вызванные украинскими ударами.

"Это также попытка скрыть проблемы внутри Российской Федерации, прежде всего бензиновый кризис, и в то же время попытка скрыть стратегическую неспособность путинского режима обеспечить безопасность собственной территории", - отметил эксперт.

При этом, по словам аналитика, под угрозой оказывается куда более широкий круг российских объектов, чем только гражданская инфраструктура.

"Речь идет не только о защите гражданской инфраструктуры, но и о безопасности объектов энергетической инфраструктуры, военно-промышленного комплекса и других стратегически важных объектов", - подчеркнул Жовтенко.

Покушения на Зеленского - новости

Как сообщал Главред, тему покушений на главу государства украинские спецслужбы поднимали неоднократно. В июне 2025 года в СБУ рассказали, что россияне хотели убить Зеленского в аэропорту Польши. Для этого агент мог использовать FPV-дрон или снайперский комплекс.

О подготовке покушения на польской территории говорили и раньше. В апреле 2024 года в СБУ рассказали подробности подготовки к убийству президента в Польше. Эту информацию обнародовала Служба безопасности Украины.

Об угрозах жизни президента сообщалось и в первые годы большой войны. В ноябре 2023 года стало известно, что Зеленский пережил пять попыток покушения. Это число охватывает лишь те случаи, о которых стало известно публично.

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