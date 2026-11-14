Владельцы домов массово убирают брусчатку со дворов: что кладут вместо неё

Водопроницаемое покрытие выдерживает вес автомобиля и при этом пропускает большую часть осадков в грунт.

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Почему всё больше людей убирают брусчатку со своих дворов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Почему владельцы домов убирают плитку со дворов

Чем газонные решетки лучше сплошной брусчатки

Где такое покрытие не приживется

видео дня

Владельцы частных домов всё чаще демонтируют часть тротуарной плитки во дворах и укладывают на её место газонные решётки. По такому покрытию можно проехать на автомобиле, а большая часть осадков уходит в грунт, а не в канализацию. Еще недавно сплошное мощение считалось более практичным, чем газон, поскольку от него меньше грязи и траву не нужно постоянно косить, сообщает Kertészkedj.

Главная проблема плотной мостовой проявляется во время ливней. По оценке британского Королевского садоводческого общества (RHS), непроницаемое покрытие может увеличивать объем поверхностного стока до 50%. Вся эта вода попадает в уличную канализацию, которая не всегда выдерживает такое давление.

RHS уже несколько лет выступает против забетонированных палисадников. На выставке в Таттон-парке в 2024 году по заказу регионального комитета по вопросам наводнений (North West Regional Flood and Coastal Committee) был построен демонстрационный сад Unpave the Way, то есть "Освободи от мощения". В пресс-материалах выставки сплошное мощение палисадников назвали распространенным по всей стране трендом, который ускоряет сток воды и повышает риск затоплений.

В саду продемонстрировали инструменты рационального водопользования: водопроницаемое покрытие, сбор дождевой воды и элементы, замедляющие движение воды к стоку. По замыслу организаторов, такие решения еще и охлаждают города и полезны для живой природы. Владельцам домов советуют заменять твёрдое покрытие растениями, которые хорошо переносят и засуху, и ливни. После выставки сад не разобрали: он нашёл постоянное место в парке Whitaker Park в городе Ротенстолл, графство Ланкашир.

Жара, трещины в стенах и разрешения на строительство

Плитка наносит вред не только из-за дождевой воды. В RHS напоминают, что днём покрытие накапливает тепло, а ночью отдаёт его, усиливая тем самым эффект городского острова тепла. На глинистых почвах есть ещё один риск: под плитку не попадает влага, почва высыхает и оседает. Из-за этого трескаются стены и дорожки, а в худших случаях - и стены дома.

Поэтому общество советует выбирать водопроницаемые решения. Самое дешёвое из них - гравий. Есть также плитка особой формы: если уложить её на уплотнённое основание из щебня, вода проходит через швы. Лучшим вариантом считаются ячеистые решетки из переработанного пластика, которые засыпают гравием или засевают травой. Газонные решетки бывают бетонные и пластиковые, и созданы они именно для того, чтобы на травяной участок можно было заезжать на автомобиле.

В Англии к такому переходу подталкивает и законодательство. Непроницаемое покрытие площадью более пяти квадратных метров в палисаднике требует разрешения на строительство, если вода с него не может стекать на газон или клумбу. В Уэльсе и Шотландии правила ещё более строгие.

Что учесть перед заменой плитки

В Венгрии долю мощения на участке определяют прежде всего местные правила. Обязательную долю озеленения устанавливает местный строительный регламент общины, и в разных зонах она может различаться. Включаются ли в неё газонорешетки, тоже зависит от населённого пункта. Например, в поселке Деск постановление о зеленых насаждениях 2022 года прямо исключает участки, покрытые газонорешетками, из озеленения общественной территории перед участком, даже если они пропускают воду. Поэтому перед перепланировкой двора стоит уточнить это в органах местного самоуправления.

Решетки подходят не везде. Трава в них плохо растет в густой тени, например под большими деревьями или возле высоких стен. Если автомобиль ежедневно стоит на одном и том же месте, газон под колесами редеет, а под днищем желтеет из-за недостатка света. На плотной глине с плохим дренажем без надлежащего основания вода может застаиваться под решеткой.

Под решетку нужна прочная водопроницаемая подушка из щебня. Её толщина зависит от того, будут ли по покрытию ходить только пешеходы или будут ездить автомобили. Для стоянки надежнее бетонные решетки, а для пешеходной дорожки хватит более легких пластиковых. Ячейки засыпают смесью плодородной земли и песка и засевают семенами травы. Далее такой газон нужно косить и поливать так же, как обычный.

Для тех, кто все же предпочитает брусчатку, предлагаем посмотреть видео о том, как правильно её укладывать:

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