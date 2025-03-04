Садоводы призвали добавить несколько растений в сад: они заменят ограждение

Некоторые растения не только украсят сад, но и могут заменить ограждение.

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Садоводы посоветовали добавить несколько растений в сад/ скрин из видео, unsplash.com

Вы узнаете:

Какие растения украсят сад

Какие растения можно посадить в саду, чтобы они заменили ограждение

Если вы ищете естественный способ создать уединение в своем саду и не хотите использовать ограждение, то можете посадить одно из нескольких растений. Есть ряд растений, которые заменят ограждение и защитят приватность владельцев дома.

Об этом рассказали эксперты по ландшафтному дизайну Bestall&Co, пишет express.co.uk.

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"Существует широкий выбор растений, которые можно использовать, чтобы создать уединение в своем саду. Бамбук - хороший вариант, и он довольно быстро растет, если вы защитите остальную часть своего сада от его корней с помощью барьера", - объяснили эксперты.

Также можно посадить лавровые растения, потому что они вечнозеленые и имеют много листьев.

Еще один эксперт Bestall&Co посоветовала выращивать растения в больших горшках. Кусты, которые можно выращивать таким образом, будут хорошо закрывать двор.

"Если вы не хотите использовать забор, чтобы скрыть территорию, почему бы не рассмотреть prunus lusitanica (также известный как португальский лавр и мелколистный лавр) в кашпо?", - спросила она.

По словам экспертов, растения служат эффективным способом "заблокировать соседнюю собственность" - то, что не должно быть в центре внимания в вашем саду.

"Это создает великолепный зеленый фон. Вы также можете использовать такие растения, чтобы заблокировать непривлекательные виды и элементы, к которым вы не хотите привлекать внимание", - сказали эксперты.

В завершение эксперты предложили альтернативные растения, в частности таксус бакатта, который "прекрасно подходит для тенистых мест" и имеет "прекрасные темно-зеленые листья". Для тех, кто ищет что-то мягче, может подойти мискантус звездный - это "красивая, декоративная трава", говорят эксперты.

Возвращаясь к бамбуку, в Bestall&Co еще раз подчеркнули важность барьера для сдерживания корней, чтобы избежать появления нежелательных колючих корней в середине газона.

"Они могут появиться даже с другой стороны вашего сада за 10 метров. Избавиться от этого может быть кошмаром", - предупредили они.

В то же время комментаторы под видео отметили, что бамбук - это плохое решение, ведь потом от него трудно избавиться.

Смотрите видео о том, какие растения помогут создать приватность в саду:

@bestallco Есть большое разнообразие растений, которые вы можете использовать для создания приватности в вашем саду. Эта серия из трех частей будет немного подробно рассказывать о том, что вы можете сделать. #PrivacyPlants #GardenPrivacy #NaturalScreening #PrivacyLandscaping #OutdoorPrivacy #HedgingPlants #LivingFence #GreenThumb #GardenDesign #Landscapeldeas #PrivacySolutions #GardenInspiration #BackyardPrivacy #OutdoorLiving #PlantingForPrivacy #GardenStructure ♬ оригинальный звук - Bestall & Co Landscape Design

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