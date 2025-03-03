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Где три отличия между утками: только "гений головоломок" ответит за 12 секунд

Алёна Воронина
3 марта 2025, 07:15
118
Непросто будет отыскать три отличия между двумя картинками, которые на первый взгляд кажутся абсолютно одинаковыми.

Загадка
Где три различия между утками/ jagranjosh

Головоломки с поиском отличий - отличный инструмент для проверки способности человека определять различия между, казалось бы, идентичными изображениями.

В таких загадках самое сложное то, что картинки выглядят так, будто они абсолютно одинаковые, что может ввести в заблуждение даже самых внимательных людей. И только при более внимательном рассмотрении изображения становится понятно, что что-то не так.

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В следующей загадке нужно отыскать три отличия между картинками, на которых изображена утка с двумя утятами, пишет jagranjosh.

Нелегко будет понять, что именно делает эти две картинки неодинаковыми, ведь некоторые отличительные детали могут быть очень мелкими и незаметными на первый взгляд. Поэтому придется постараться.

А еще больше придется постараться из-за ограничения во времени - на задание дается всего 12 секунд. За такой короткий отрезок времени непросто будет справиться.

Загадка
Где три различия между утками/ jagranjosh

Когда преодолеете этот вызов и правильный ответ будет "в ваших руках", можете при желании посоветовать эту загадку своим родным и друзьям - возможно они также будут не против проверить свою внимательность.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Загадка
Непросто будет заметить все отличия/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой нужно угадать, чем отличаются два дедушки - загадка для людей с идеальным зрением. Если вы хотите проверить свою внимательность, то можете попробовать справиться со сложной головоломкой на поиск отличий.

Также ранее мы рассказывали о загадке для самых умных, в которой надо найти, где 3 отличия между изображениями мужчины. Только самые внимательные люди смогут заметить и распознать несколько удачно скрытых отличительных деталей.

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Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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