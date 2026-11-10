"Батя на застолье взял микрофон": Киркоров жестко опозорился на концерте в Тюмени

Путинист Киркоров не мог стоять на сцене, а пользователи раскритиковали его выступление.

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Филипп Киркоров не мог петь на своем концерте / коллаж: Главред, скрин из видео

Кратко:

Что случилось с путинистом

Что пишут пользователи о концерте

Российский певец-путинист Филипп Киркоров, который поддерживает террориста Путина в его нападении на Украину, жестко опозорился на собственном концерте в Тюмени.

Пользователи делятся в инстаграм видео, как путинист не может петь, стоять и закатывает глаза.

видео дня

Киркоров опозорился во время выступления / Скриншот

Некоторые предполагают, что Киркоров пьяный и пишут, что это был худший концерт в их жизни.

Путинист Киркоров едва ли стоит / Скриншот

"Когда батя на застолье взял микрофон", "Пьяный что-ли или под кайфом", "А не надо было угощать", "Цвет настроения синий заиграла новыми красками", "Под чем он???" - удивляются пользователи.

Киркоров опозорился во время выступления / Скриншот

Киркоров опозорился во время выступления / Скриншот

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О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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