"Батя на застолье взял микрофон": Киркоров жестко опозорился на концерте в Тюмени

Кратко:
- Что случилось с путинистом
- Что пишут пользователи о концерте
Российский певец-путинист Филипп Киркоров, который поддерживает террориста Путина в его нападении на Украину, жестко опозорился на собственном концерте в Тюмени.
Пользователи делятся в инстаграм видео, как путинист не может петь, стоять и закатывает глаза.
Некоторые предполагают, что Киркоров пьяный и пишут, что это был худший концерт в их жизни.
"Когда батя на застолье взял микрофон", "Пьяный что-ли или под кайфом", "А не надо было угощать", "Цвет настроения синий заиграла новыми красками", "Под чем он???" - удивляются пользователи.
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Как сообщал Главред, ранее российская балерина Анастасия Волочкова, которая славится своими скандальными выходками и любовью к игристому, сделала серьезное заявление о своей дочери Ариадне.
Ранее также украинский актер Вячеслав Хостикоев поразил поклонников заметной трансформацией. За три года 30-летнему артисту удалось сбросить 35 килограммов.
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О персоне: Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
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