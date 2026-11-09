В 2027 году Киеву не хватит 70 млрд евро, а Берлин хочет лишить отдельные страны права вето на решения о помощи.

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Без денег для Украины не будет бюджета - какой ультиматум Мерц поставил ЕС / Коллаж: Главред, фото: EEAS, ua.depositphotos.com

Коротко:

Мерц пригрозил заблокировать бюджет ЕС на 2028-2034 годы

Условие - участие всех стран в помощи Украине

Дефицит финансирования Киева в 2027 году - 70 млрд евро

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы, если все страны-члены блока не согласятся участвовать в финансировании Украины в 2027 году и в последующие годы. Берлин настаивает, чтобы в поддержке Украины, которая отражает агрессию России, участвовали все государства ЕС без исключения.

Об этом говорится в письме Мерца председателю Европейского совета Антониу Коште, о котором сообщила газета Financial Times. По данным издания, в 2027 году Украина рискует столкнуться с дефицитом финансирования в размере 70 млрд евро.

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В письме канцлер сформулировал главное условие Германии для дальнейших переговоров о деньгах ЕС.

"Коллективное обязательство, согласно которому все мы, без исключения, внесем справедливый вклад в сокращение дефицита Украины, является необходимым условием для решения этого вопроса и для обсуждения любых дальнейших вопросов, особенно тех, которые имеют финансовые последствия", - написал Мерц.

Чего еще требует Германия

Кроме того, канцлер хочет, чтобы будущие решения о финансировании Украины принимались квалифицированным большинством голосов, а не единогласно. Такой порядок лишил бы отдельные страны возможности в одиночку блокировать помощь Киеву.

Как отмечает FT, ультиматум прозвучал накануне встречи лидеров ЕС в Дублине 12 и 13 ноября, где Мерц собирается потребовать решения проблемы дефицита финансирования Украины.

Кто в ЕС против новых денег для Украины

По данным Kyiv Post, ЕС уже согласовал для Украины кредит в 90 млрд евро на 2026-2027 годы, а Еврокомиссия предлагает заложить до 100 млрд евро для Киева в бюджет на 2028-2034 годы. Новый дефицит в 70 млрд евро - отдельная проблема, которую лидерам еще предстоит решить.

Чехия, Венгрия и Словакия дали сигнал, что не войдут в механизм совместного заимствования для Украины, а Болгария, как ожидается, займет такую же позицию, писал Euronews. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в октябре подтвердил, что как минимум два государства не будут участвовать в новом финансовом механизме.

"Мы проявляем солидарность иными способами", - заявлял Фицо.

Государственный бюджет Украины на 2027 год / Инфографика: Главред

Чем Украине грозит нехватка денег в 2027 году?

Экономист Центра экономической стратегии Александра Мироненко в комментарии Politico, который приводился в аналитическом материале Главреда, предупредила, что задержка денег ударит по самым базовым выплатам государства.

"Если на наших счетах не будет реальных денег, нам нечем будет платить зарплаты военным, пенсии и так далее", - отметила экономист.

Она также обратила внимание, что у государства нет финансовой подушки на случай, если помощь партнеров задержится.

"У Украины нет резервных фондов, чтобы покрыть все свои расходы", - пояснила Мироненко.

Экономисты Киевской школы экономики Дмитрий Андриенко и Виктория Климчук, в свою очередь, связывают своевременное получение денег с выполнением реформ, ведь часть помощи ЕС привязана к условиям.

"Задержки с реформами имеют прямую фискальную цену", - подчеркивают аналитики KSE.

Финансирование Украины - новости

Как сообщал Главред, министр финансов Украины Сергей Марченко оценил потребности Киева на 2027 год примерно в 69 млрд евро. Эта заявка Киева на миллиарды евро вызвала споры в ЕС, писала Le Monde. Из этой суммы 40 млрд евро предназначены на военные расходы, а 29 млрд евро - на работу госслужб.

Венгрия 3 ноября не согласовала результаты скрининга по кластерам 4 и 5 в переговорах о вступлении Украины в ЕС. Будапешт заблокировал кластеры для Украины без объяснений и требований. Ранее кластеры 2 и 3 были открыты 13 октября после снятия венгерского вето.

Сам Мерц в октябре признал, что Германия вместе с другими союзниками финансирует оборонные нужды Украины без участия США. В интервью Bloomberg канцлер призвал Европу проснуться перед угрозами Кремля. По его словам, такая поддержка ложится большой нагрузкой на бюджеты.

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О персоне: Фридрих Мерц Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. 25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооружённого конфликта в Украине, прекращении огня и начале мирных переговоров с президентом Путиным, хотя прежде постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus. По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

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