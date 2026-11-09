Украинцев предупредили о новых графиках: когда ждать отключений 10 ноября

Главное:
- В Украине вынужденно будут применяться меры ограничения потребления
- Для всех категорий потребителей запланированы графики почасовых отключений
В компании Укрэнерго сообщили о запланированных отключениях электроэнергии во вторник, 10 ноября.
Отмечается, что в течение суток вынужденно будут применяться меры ограничения потребления для промышленности (графики ограничения мощности).
Вместе с тем, для всех категорий потребителей запланированы графики почасовых отключений (от 2 до 4 очередей).
Подчеркивается, что причина отключений электроэнергии - последствия вражеских атак на энергосистему.
"Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", - говорится в заявлении.
В Укрэнерго добавили, что проверить актуальные графики отключений можно на официальных страницах облэнерго.
РФ может готовить новую масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины
Как сообщает The New York Times, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в ходе встречи с европейскими партнерами в Париже представил материалы, которые, предположительно, свидетельствуют о подготовке Россией новых ударов по энергетической системе страны. По имеющимся данным, для возможной атаки могут быть использованы до тысячи единиц вооружения, включая ракеты, беспилотники и авиационные бомбы.
Среди потенциальных целей называются важнейшие объекты энергетической инфраструктуры: электрические подстанции, гидроэлектростанции, теплоэлектростанции и котельные.
Особую обеспокоенность вызывает возможная угроза объектам атомной энергетики. В представленных материалах говорится о трех действующих украинских АЭС, функционирование которых Россия, предположительно, может попытаться нарушить. В частности, рассматривается вероятность нанесения ударов по распределительным устройствам, через которые атомные электростанции подключены к объединенной энергосистеме Украины.
Как писал Главред, ранее под ударами оказались 13 регионов Украины. Зафиксированы разрушения жилых домов, инфраструктуры и железной дороги.
Напомним, ранее Россия сбросила пять управляемых авиабомб на жилые дома в Запорожье. Известно о 12 погибших, среди них трое детей.
Ранее сообщалось о том, что российская авиабомба попала в две маршрутки в Краматорске Донецкой области: погибли 30 человек, еще 18 получили ранения.
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О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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