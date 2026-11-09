Украинцев предупредили о новых графиках: когда ждать отключений 10 ноября

Причина отключений электроэнергии - последствия вражеских атак на энергосистему.

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Украинцев предупредили о новых отключениях / коллаж: Главред, фото: УНИАН

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В Украине вынужденно будут применяться меры ограничения потребления

Для всех категорий потребителей запланированы графики почасовых отключений

В компании Укрэнерго сообщили о запланированных отключениях электроэнергии во вторник, 10 ноября.

Отмечается, что в течение суток вынужденно будут применяться меры ограничения потребления для промышленности (графики ограничения мощности).

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Вместе с тем, для всех категорий потребителей запланированы графики почасовых отключений (от 2 до 4 очередей).

Подчеркивается, что причина отключений электроэнергии - последствия вражеских атак на энергосистему.

"Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", - говорится в заявлении.

В Укрэнерго добавили, что проверить актуальные графики отключений можно на официальных страницах облэнерго.

/ Скриншот

РФ может готовить новую масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины

Как сообщает The New York Times, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в ходе встречи с европейскими партнерами в Париже представил материалы, которые, предположительно, свидетельствуют о подготовке Россией новых ударов по энергетической системе страны. По имеющимся данным, для возможной атаки могут быть использованы до тысячи единиц вооружения, включая ракеты, беспилотники и авиационные бомбы.

Среди потенциальных целей называются важнейшие объекты энергетической инфраструктуры: электрические подстанции, гидроэлектростанции, теплоэлектростанции и котельные.

Особую обеспокоенность вызывает возможная угроза объектам атомной энергетики. В представленных материалах говорится о трех действующих украинских АЭС, функционирование которых Россия, предположительно, может попытаться нарушить. В частности, рассматривается вероятность нанесения ударов по распределительным устройствам, через которые атомные электростанции подключены к объединенной энергосистеме Украины.

/ Инфографика: Главред

Как писал Главред, ранее под ударами оказались 13 регионов Украины. Зафиксированы разрушения жилых домов, инфраструктуры и железной дороги.

Напомним, ранее Россия сбросила пять управляемых авиабомб на жилые дома в Запорожье. Известно о 12 погибших, среди них трое детей.

Ранее сообщалось о том, что российская авиабомба попала в две маршрутки в Краматорске Донецкой области: погибли 30 человек, еще 18 получили ранения.

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О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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