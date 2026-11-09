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Без перемирия: что на самом деле обсудят Украина и РФ в Абу-Даби

Виталий Кирсанов
9 ноября 2026, 20:07
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Киев еще в марте 2025 года предлагал безоговорочно прекратить огонь, но Путин в ответ потребовал весь Донбасс.
Украина и РФ не будут обсуждать прекращение огня на переговорах в Абу-Даби
Украина и РФ не будут обсуждать прекращение огня на переговорах в Абу-Даби / Коллаж: Главред, фото: Special Envoy Steve Witkoff/X, Telegram/@umerov_rustem

Кратко:

  • В Абу-Даби обсудят гарантии безопасности, а не перемирие
  • Аналитики не ждут прорыва в переговорах до весны
  • Возможны локальные перемирия по примеру Олешек

На трехсторонних переговорах Украины, США и России в Абу-Даби 10-11 ноября вопрос прекращения огня обсуждать не будут. Вместо этого стороны сосредоточатся на гарантиях безопасности, которые должны не допустить возобновления войны.

Об этом пишет The New York Times. По данным издания, идея состоит в том, чтобы отойти от территориальных претензий и рассмотреть более широкие вопросы европейской безопасности.

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Журналисты напомнили, что еще в марте 2025 года Украина предложила немедленное и безоговорочное прекращение огня вдоль нынешней линии фронта. В Киеве не раз заявляли, что это предложение остается в силе.

Однако глава страны-агрессора Владимир Путин в ответ требовал передать под контроль РФ весь Донбасс, включая территории, которые оккупанты так и не смогли захватить. В начале года на переговорах рассматривались и компромиссные варианты - в частности, отвод войск обеих сторон и создание нейтральной гражданской администрации, но от них отказались и Россия, и Украина.

Чего ждать от переговоров в Абу-Даби

По данным NYT, в Абу-Даби рассмотрят, может ли предложение России сыграть роль в формировании послевоенной архитектуры региональной безопасности и смягчить требования Москвы по прекращению войны. При этом многие аналитики не ожидают прорыва в переговорах до весны.

Аналитики не исключают, что Украина и РФ смогут договориться о новых локальных перемириях - по примеру временного прекращения огня в Олешках Херсонской области. Однако о полном прекращении огня по всей линии фронта речь не идет.

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор в комментарии журналистам усомнился, что Кремль готов к уступкам.

"Вопрос в том: "Осознал ли Путин, что у него проблемы?" Россия не смягчает своих требований и не демонстрирует признаков стремления к прекращению огня. Нет никаких признаков какого-либо интереса", - сказал дипломат.

Обещания Кремля и реальность
Обещания Кремля и реальность / Инфографика: Главред

Когда возможен сдвиг в переговорах о прекращении войны?

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду отметил, что Белый дом попытается добиться результата до конца года, однако препятствий для сделки слишком много.

"Скорее всего, в ближайший месяц Белый дом будет предпринимать максимум усилий, чтобы хотя бы к концу года прийти к какому-то результату в переговорном процессе. Трамп, вероятно, мечтал собрать "совет мира" на полях для гольфа в Майами, где стороны поставят подписи под сделкой. Но это фантазии, не имеющие отношения к реальности: слишком много препятствий - и в позиции Кремля, и в позиции Украины, и в позиции Европы. Потому если что-то и изменится, то в лучшем случае к весне, не ранее", - подчеркнул эксперт.

Говоря о планах Москвы, Золотарев обратил внимание, что Кремль делает ставку на силовой сценарий и будет ужесточать свои условия.

"Россия будет по-прежнему делать ставку на продолжение войны и дожимание Украины. У Путина такая позиция: раз не удалось получить желаемое политическим путем - через Трампа и "дух Анкориджа", значит, добиваться этого он будет военной силой", - пояснил политолог.

Американский эксперт Хизер Конли в комментарии Радио Свобода также не ждет от встречи серьезных результатов, кроме самого факта возобновления диалога.

"Я не думаю, что мы можем ожидать многого от этих технических встреч, кроме того факта, что они возобновляются", - заявила она.

Переговоры в Абу-Даби - новости

Как сообщал Главред, в Абу-Даби пройдут первые с февраля трехсторонние переговоры. Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер назвал четыре приоритета Вашингтона в мирном процессе. Одним из них является разработка надежных послевоенных гарантий безопасности.

Глава украинской делегации Рустем Умеров рассказал о формате встреч в Абу-Даби. По его словам, там будут присутствовать представители Е4, НАТО и Еврокомиссии. Умеров подчеркнул, что цель Киева - долгосрочный и устойчивый мир и гарантированная безопасность для Украины.

Европейские страны также добиваются участия в переговорном процессе. В Абу-Даби едут советники по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании. Будут ли европейцы непосредственно за столом переговоров, пока неясно.

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О персоне: Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), пишет Википедия.

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