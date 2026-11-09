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Горе приходит: дочь Синди Кроуфорд отреагировала на смерть брата

Алена Кюпели
9 ноября 2026, 20:47
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Модель тяжело переживает смерть своего родного брата.
Дочь Синди Кроуфорд появилась на публике
Дочь Синди Кроуфорд заговорила о брате / Коллаж Главред, фото Instagram/kaiagerber

Кратко:

  • Почему модель снова вспомнила брата
  • Что она говорит о трагедии

Дочь популярной модели Синди Кроуфорд Кайя Гербер продолжает переживать тяжелую утрату после смерти старшего брата Пресли.

25-летняя модель опубликовала в Instagram подборку книг о горе и потере близких, сопроводив ее эмоциональной цитатой американской писательницы Джоан Дидион.

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Пост появился 8 ноября на странице книжного клуба Library Science, который Кайя основала вместе с писательницей и редактором Алиссой Ридер. На фотографии можно увидеть целую стопку произведений, посвященных переживанию утраты, памяти и поиску смысла после смерти близкого человека.

Особое внимание Гербер привлекла цитата из книги Дидион, в которой писательница описывает непредсказуемую природу горя.

"Горе, когда оно приходит, совсем не такое, каким мы его ожидаем. У горя нет расстояния. Оно приходит волнами, приступами, внезапными потрясениями, от которых подкашиваются колени, слепнут глаза и привычная повседневность перестает существовать", - говорится в отрывке.

Публикация стала еще одним свидетельством того, насколько тяжело модель переживает смерть брата. В комментариях ее поддержали поклонники и знаменитые друзья. Супермодель Хелена Кристенсен написала слова любви и поддержки, а стилист Рэйчел Зоуи пожелала Кайе сил и скорейшего душевного восстановления.

Кайя Гербер тяжело переживает смерть брата

Пресли Гербер умер 20 сентября 2026 года в возрасте 27 лет. Его тело обнаружили в реабилитационном центре в Санта-Монике, штат Калифорния. По данным американских СМИ, молодой человек поступил туда на лечение незадолго до смерти.

Ранее сообщалось, что во время вызова экстренных служб у Пресли произошла остановка сердца, а медики подозревали передозировку. Однако официальная причина и обстоятельства смерти на момент публикации остаются неустановленными.

В октябре Кайя уже посвятила брату эмоциональное обращение в социальных сетях. Она опубликовала архивное видео из детства, на котором они вместе, и призналась, что пока не может подобрать слова, чтобы описать масштаб своей потери.

"Я любила тебя больше, чем могла себе представить. И теперь, когда этой любви некуда направиться, я уверена, что она поглотит меня целиком", - написала модель.

Умер сын Синди Кроуфорд
Умер сын Синди Кроуфорд / Фото Instagram/presleygerber

Кайя также призналась, что, несмотря на боль, снова выбрала бы ту же жизнь, если бы это означало возможность быть сестрой Пресли.

"Я бы сознательно пошла навстречу этому горю, если бы на другой стороне меня снова ждала возможность быть твоей сестрой", - поделилась она.

В завершение обращения Гербер написала, что любит брата и будет любить его всегда.

Пресли был сыном супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера. Помимо него, у супругов есть дочь Кайя. В семье всегда подчеркивали близость детей: сам Пресли ранее рассказывал, что они с сестрой часто путешествуют вместе и поддерживают друг друга.

После смерти сына Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер опубликовали совместное заявление. Они признались, что разбиты горем, и назвали Пресли прекрасной душой, которую будут любить всегда.

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О персоне: Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд - американская супермодель и актриса. Синди Кроуфорд появлялась на обложках свыше 600 журналов во всём мире, включая такие журналы, как Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, Elle, Cosmopolitan и Allure; также она была лицом многих модных домов, таких, как Gianne Versace, Escada и другие. В 2000 году Кроуфорд ушла из модельного бизнеса. Кроуфорд заняла пятое место в списке 100 самых привлекательных звезд XX века по версии журнала Playboy. В 1997 году по результатам опроса журнала Shape она была названа одной их самых красивых женщиной в мире. В 2002 году Кроуфорд была названа одной из пятидесяти самых красивых людей мира журналом People. В 40 лет она заняла 26 место в рейтинге журнала Maxim Hot 100,

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