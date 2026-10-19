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Синди Кроуфорд впервые заговорила о смерти сына

Алена Кюпели
19 октября 2026, 21:04
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Популярная модель впервые открыто прокомментировала смерть своего сына.
Синди Кроуфорд раздавлена смертью сына
Синди Кроуфорд раздавлена смертью сына / Коллаж Главред, фото Instagram/cindycrawford

Кратко:

  • Что сказала Синди Кроуфорд
  • За что она его благодарила

Супермодель Синди Кроуфорд впервые публично обратилась к поклонникам после смерти своего сына Пресли Гербера.

Молодой человек скончался 20 сентября в возрасте 27 лет, а обстоятельства его гибели до сих пор выясняются. Семья тяжело переживает утрату и просит уважать ее право на личное пространство.

видео дня

18 октября знаменитость опубликовала в социальных сетях черно-белый снимок сына и призналась, что близкие до сих пор не могут смириться с произошедшим.

Кроуфорд назвала Пресли прекрасным человеком, который умел любить и сам был окружен любовью. По словам модели, семья гордится тем, с какой добротой и открытостью он относился к окружающим.

Синди Кроуфорд поделилась своей болью
Синди Кроуфорд поделилась своей болью / Фото Instagram/cindycrawford

В своем обращении Синди также отметила, что считает себя счастливой благодаря тем 27 годам, которые Пресли провел рядом с родными. Публикацию подписали сама модель, ее муж Рэнди Гербер и их дочь Кайя.

Смерть Пресли расследуют как возможную передозировку

Пресли Гербер умер в реабилитационном учреждении в Калифорнии. Полиция Санта-Моники сообщила, что рассматривает произошедшее как предполагаемую передозировку. При этом признаков насильственной смерти следователи не обнаружили.

Окончательная причина смерти пока не установлена. Судебно-медицинское исследование было проведено, однако для завершения экспертизы потребовались дополнительные анализы.

Пресли был старшим ребенком Синди Кроуфорд и предпринимателя Рэнди Гербера. Он также был старшим братом модели и актрисы Кайи Гербер.

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Отметим, как сообщал Главред, что появились новые шокирующие детали последних часов жизни Пресли Гербера - сына Синди Кроуфорд. В сеть попало видео, снятое им самим в реабилитационном центре незадолго до смерти.

Ранее также финалист кулинарного шоу "МастерШеф" Виктор Перехрест, который уже 4 года защищает Украину в рядах 101-й бригады Сил ТрО, вытащил раненого побратима из-под обстрела, будучи сам раненым.

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О персоне: Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд - американская супермодель и актриса. Синди Кроуфорд появлялась на обложках свыше 600 журналов во всём мире, включая такие журналы, как Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, Elle, Cosmopolitan и Allure; также она была лицом многих модных домов, таких, как Gianne Versace, Escada и другие. В 2000 году Кроуфорд ушла из модельного бизнеса. Кроуфорд заняла пятое место в списке 100 самых привлекательных звезд XX века по версии журнала Playboy. В 1997 году по результатам опроса журнала Shape она была названа одной их самых красивых женщиной в мире. В 2002 году Кроуфорд была названа одной из пятидесяти самых красивых людей мира журналом People. В 40 лет она заняла 26 место в рейтинге журнала Maxim Hot 100,

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