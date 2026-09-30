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Снял себя перед смертью: всплыло тревожное видео сына Синди Кроуфорд из рехаба

Алена Кюпели
30 сентября 2026, 15:13
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Сын Синди Кроуфорд снял себя накануне смерти и поделился видео в сети.
Синди Кроуфорд раздавлена смертью сына
Сын Кроуфорд прибыл в рехаб под воздействием веществ / Коллаж Главред, фото Instagram/cindycrawford

Кратко:

  • Почему парня срочно повезли в рехаб
  • Каким он прибыл на место

Появились новые шокирующие детали последних часов жизни Пресли Гербера - сына Синди Кроуфорд. В сеть попало видео, снятое им самим в реабилитационном центре незадолго до смерти.

По данным TMZ, ролик был записан вечером в день, когда он оказался в заведении для восстановления. На кадрах Пресли показывает комнату и другие помещения, однако, по словам источников, его состояние вызывает серьёзные вопросы - он выглядит дезориентированным и, предположительно, находится под воздействием веществ.

видео дня

Как утверждают инсайдеры, ещё до прибытия в центр его команда предупреждала сотрудников, что он уже находится в состоянии опьянения. Несмотря на это, учреждение согласилось принять его.

Watch full video on TMZ

Сообщается, что ранее в тот же день Гербер употребил запрещённые вещества и испугался, что теряет контроль. После этого его решили срочно доставить в рехаб, однако это не помогло предотвратить трагедию.

Видео, снятое в стенах центра, стало одним из последних зафиксированных моментов его жизни и усилило вопросы к действиям сотрудников учреждения. В сети уже обсуждают, могли ли специалисты предотвратить случившееся и почему его приняли в таком состоянии.

Напомним, 27-летний Пресли Гербер скончался вскоре после поступления в реабилитационный центр. Предполагается, что причиной могла стать передозировка, однако расследование продолжается.

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О персоне: Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд - американская супермодель и актриса. Синди Кроуфорд появлялась на обложках свыше 600 журналов во всём мире, включая такие журналы, как Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, Elle, Cosmopolitan и Allure; также она была лицом многих модных домов, таких, как Gianne Versace, Escada и другие. В 2000 году Кроуфорд ушла из модельного бизнеса. Кроуфорд заняла пятое место в списке 100 самых привлекательных звезд XX века по версии журнала Playboy. В 1997 году по результатам опроса журнала Shape она была названа одной их самых красивых женщиной в мире. В 2002 году Кроуфорд была названа одной из пятидесяти самых красивых людей мира журналом People. В 40 лет она заняла 26 место в рейтинге журнала Maxim Hot 100,

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